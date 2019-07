Kiszivárgott, hogy a kormányzó embereket gyaláz chaten, napok óta ezrek tüntetnek

Harmadik napja ezrek tiltakoznak Puerto Rico fővárosában, San Juanban, Ricardo Rosselló kormányzó lemondását követelve.

A kormányzónak ugyanis kiszivárogtak a chatüzenetei, és ezekben többek között lekurvázott egy nőt, kövérsége miatt gúnyolt egy embert, és megjegyzéseket tett a Puerto Rico-i sztár, Ricky Martin homoszexualitására.



Az üzenetek kiszivárgása Rosselló karrierjének legnagyobb válságát hozta el - még úgy is, hogy két évvel ezelőtt a María hurrikán pusztításakor egyértelműen kiderült, súlyosan lerobbant a terület infrastruktúrája a vezetése alatt.

Az üzeneteket a Telegram applikáció titkosított csatornáján keresztül küldték, ezekben nevez egy Puerto Rico-i származású New York-i politikust és másokat kurvának - vagy éppen középső ujjat felmutató emojikat küld a sziget pénzügyeit felügyelő bizottság felé.

Rosselló azt mondta, nem büszke arra, amit írt, elnézést kért, és tudja, hogy ezek bántó megjegyzések, de szerinte „ezek csak megjegyzések”, és inkább tovább kellene dolgozni Puerto Ricóért.



Az ügyet chatgate-nek, vagy rickyleaks-nek is nevezik a szigeten, és a Guardian beszámolója szerint sokaknak egyszerűen most telt be a pohár a természeti katasztrófák és a pénzügyi összeomlás után.

Ricardo Rossellóról ugyanis eddig a szerény, családjának élő ember képe volt meg a szavazókban. A kiszivárgott üzenetekkel pedig egyszerűen elveszítette a tekintélyét.

A helyzet hétfő estére már olyan súlyos volt, hogy rohamrendőrök könnygázt vetettek be. (Guardian)