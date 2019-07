Határozatban ítélte el Donald Trump rasszista megnyilvánulásait az amerikai képviselőház

Az amerikai képviselőház rasszistának minősítette Donald Trumpot. A döntést pártpolitikai alapon hozták, a javaslatot csupán négy republikánus képviselő - a michigani Fred Upton, az indianai Susan W. Brooks, a pennsylvaniai Brian Fitzpatrick és a texasi Will Hird, az egész republikánus frakció egyetlen fekete tagja - szavazta meg.

A New York Times beszámolója szerint gyakorlatilag példátlan, hogy a képviselőház egy regnáló elnököt ítéljen el határozatban. Mint írják, az 1909-13 között elnöklő Howard Taft elnöksége alatt történt csak bármi hasonló, de akkor végül a képviselőház határozatából kihúzták a kitételt, mely szerint "súlyosan elítélik" az elnököt.

(Jobbról balra) Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez és Rashida Tlaib, a négy demokrata képviselőnő, akik Trump szerint jobban tennék, ha "visszamennének oda, ahonnan jöttek". Ilhan Omar kivételével mind született amerikaiak, Omar gyerekként érkezett a polgárháború dúlta Szomáliából. Fotó: Alex Wroblewski/AFP

A nem kötelező erejű, így csak szimbolikus határozatot ugyan egyhangúlag támogatták a demokraták, ez az egység csak ideig-óráig tartható fenn. a szavazás után már több, alapvetően republikánus körzetben megválasztott mérsékelt demokrata magánbeszélgetésekben már aggályairól beszélt. Szerintük Trump megnyilvánulása, vagyis az, hogy négy színes bőrű demokrata politikusnőnek is azt üzente, hogy "menjenek vissza oda, ahonnan jöttek", valóban rasszista, de a határozattal a demokraták valójában az elnök kezére játszanak. "Egy újabb hét telt el az ő forgatókönyve szerint a mienk helyett" - mondta egyikük arra utalva, hogy ismét Trump tematizálhatta a közéletet.

Minden jel szerint ez is volt a célja, nagyon úgy tűnik, hogy a 2020-as választási kampánya a fehér középosztály félelmeinek felkorbácsolására épít. Ez nem példa nélküli, Richard Nixon és Ronald Reagan is élt már ezzel - még ha ők azért csak burkoltan is - annak érdekében, hogy leválassza a demokratákról ezt a hagyományosan inkább velük szavazó réteget. Van benne logika: az ún. Middle America, vagyis a bérből és fizetésből élők ténylegesen vesztesei eddig a 21. századnak. A szűkülő lehetőségekért pedig pont a kisebbségekkel és a bevándorlókkal kell versenyezniük, így legalábbis fogékonyak az ilyen indulatkeltésre. Bizonyítja ezt az is, hogy a Trump rasszista tweetjei után készült felmérések szerint az elnök népszerűsége a republikánusok körében még nőtt is - igaz, a választás szempontjából legfontosabb csoport, a függetlenek körében csökkent. De ezeket a független szavazókat a demokraták radikalizálódása is riasztani szokta, így van abban ráció, ha Trump ilyen provokációkkal sarokba szorítja ellenzékét.

Donald Trump még a keddi kormányülésen is Ilhan Omar kinyomtatott fényképét lobogtatta. Az elnök a jelek szerint mindent egy lapra téve a fehér középosztály dühére alapozná újraválasztási kampányát. Fotó: Oliver Contreras/Picture-Alliance/AFP

Hogy a demokraták is számolnak ezzel, azt mutatja, hogy az elfogadott határozat szövegében történelmi példák során át mutatták be, hogy az Egyesült Államok alapítói és vezetői az elmúlt évszázadokban az ország egyik legnagyobb értékének tekintették, hogy az menedéket jelent a világ üldözötteinek, és hogy a nagyvilágból érkező új amerikaiak nagyban hozzájárulnak az ország folyamatos fejlődéséhez. "Az alapítók a vallási és politikai üldözés elől menekülők menedékeként tekintettek Amerikára", amit már a függetlenségi nyilatkozat is az egyenlőségen, illetve az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való elidegeníthetetlen jogokon alapuló szövetségként határozott meg.

"Emlékezzetek, örökké emlékezzetek, hogy mi mindannyian. különösen ti meg én, bevándorlók és forradalmárok leszármazottai vagyunk" - idézik Franklin D. Roosevelt demokrata elnököt. A bevándorlók és a menekültek iránti elkötelezettség azonban nem pártpolitikai kérdés, hanem "nagy nemzeti érték, mely sok elnökünk munkásságának ihletője", írták határozatukban a képviselők, akik ennek alátámasztására a republikánus félistent, Ronald Reagant is idézik, aki búcsúbeszédében mondta, hogy a bevándorlás "Amerika nagyságának legfontosabb forrása; azért vagyunk mi a világ vezetői, egyediek a világ országai között, mert polgáraink - erőnk - az összes országból, a világ minden sarkából érkeznek, így mi folyamatosan megújíthatjuk és erősíthetjük nemzetünket".

Mindezt azért fejtették ki ilyen hosszan, hogy szembeállíthassák Donald Trump vasárnapi tweetjében megfogalmazott gondolataival arról, hogy négy színesbőrű demokrata, akik közül három amúgy az Egyesült Államokban született, menjen vissza oda, ahonnan jött. "Donald Trump elnök rasszista megnyilatkozása félelmet ébreszt az új amerikaiakban és a színes bőrűekben, és gyűlöletet ébreszt ellenük", írták, így határozatukban kimondták, hogy "a bevándorlók erősebbé tették Amerikát", a képviselőház továbbra is nyitva kívánja tartani az országot az erőszak és elnyomás elől menekülők ellen, és "határozottan elítéli Trump elnök rasszista megnyilatkozásait", melyekben a "neki bevándorlóknak tűnőket" hazaküldte, a menedékkérőket pedig "megszállóknak" nevezte.

A javaslat vitája hamar színjátékká alakult. A vitában felszólaló republikánusok arra azért nem vállalkoztak, hogy direkt védelmükbe vegyék az elnök szavait, inkább azzal próbálkoztak, hogy "illetlenné" minősítsék a demokraták tervezett határozatát. Az amerikai képviselőház szabályai szerint nem szabad az elnök szavaiból azok gondolati hátterére következtetni, vagyis lényegében csak azért, mert Trump rasszista kijelentéseket tett, nem szabad rasszistának bélyegezni. A demokrata képviselők ezért frakciójuktól utasításba is kapták, hogy csak az elnök szavait, és ne konkrétan az elnököt minősítsék rasszistának. (Via BBC, The New York Times)