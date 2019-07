A vártnál gyengébben teljesít a Netflix

12 százalékkal zuhant a Netflix árfolyama a tőzsdei kereskedésben, miután a cég kiadta aktuális negyedéves jelentését. A számok nem biztatók, nyolc év óta először csökkent a szolgáltatásukra feliratkozó amerikai felhasználók száma. Globálisan pedig a várakozásokat alulmúló ütemben bővült csak előfizetőik száma.

Eredetileg 4,8 millió új felhasználóval számoltak globálisan 2019 második negyedévében, ehhez képest csak 2,83 millió új előfizetőjük lett. Az amerikai előfizetők száma 130 ezerrel csökkent. Az egy évvel korábbiakhoz képest így is bő 21 millióval nőtt felhasználói táboruk - de ez az adat is azt jelzi, hogy megtorpant a növekedés.

A Netflix teljes bevétele a második negyedévben 4,92 milliárd dollár volt, valamivel kisebb a szakértők által várt 4,93 milliárd dollárnál. A tavalyi negyedéves bevétel 3,91 milliárd dollár volt. A vállalat negyedéves adózott eredménye 270,7 millió dollár, részvényenként 60 cent lett az egy évvel korábbi 384 millió dollár, részvényarányosan 85 cent után.

A Netflix értékelését rontja a növekvő piaci verseny is. Pont a cég sikerein felbuzdulva nagyjából minden nagyobb amerikai tartalomgyártó önálló sztrímszolgáltatás bevezetését tervezi, például az NBC és a Disney is. (Via MTI)