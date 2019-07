Kanadában tartóztatták le a calabriai maffia tagjait

A kanadai rendőrség a calabriai maffia, a 'Ndrangheta kilenc feltételezett tagját tartóztatta le csütörtökön. Többek között pénzmosással és illegális szerencsejáték szervezésével vádolják őket a Reuters beszámolója szerint.

Az elmúlt három napban a rendőrség Toronto környékén 48 kávézót, üzletet és lakást szállt meg. Összesen 26 millió dollár értékben foglaltak le tárgyakat, köztük öt Ferrarit is. Egy férfit még mindig keresnek a kanadai rendőrök.

Ezzel párhuzamosan Olaszországban 12 embert tartóztattak le, többek között fegyverbirtoklás és pénzügyi csalás vádjával.

A nemzetközi fellépést jelzi, hogy Torontóban nemcsak a kanadai rendőrök tartottak sajtótájékoztatót, de a maffiára szakosodott olasz nyomozó, Fausto Lamparelli is csatlakozott hozzájuk.

A letartóztatott férfiak egyike Angelo “il brigante” Figliomeni, akit több mint egy évtizede köröznek Olaszországban, ahol húszéves börtönbüntetés várna rá. De egy jogi kiskapu miatt mindeddig megúszta: mivel kanadai állampolgár is, a maffia tagjának lenni pedig Kanadában nem számít bűncselekménynek, mindeddig nem adták ki, kényelmes életet élhetett Toronto külvárosában.

Ennek most azonban vége, mivel a nyomozás során kiderült, hogy Kanadában is követett el bűnöket, többek között egy komoly pénzmosó hálózatot épített ki, és kanadai kaszinókon keresztül több tízmillió dollárnyi pénzt moshattak tisztára. De volt autókölcsönzőjük is, melyet pénzmosásra használtak, ezen kívül pedig kávézókban illegális sportfogadást szerveztek.

A ’Ndrangheta mára Olaszország legbefolyásosabb bűnszervezete lett, elemzések szerint nagyobb a hatalmuk már a Cosa Nostránál is. A ’Ndrangheta kisebb klánok laza szövetségéből jött létre, és Európa legjelentősebb kokainkereskedőjeként évente több millió eurós forgalmat bonyolítanak.

Az olasz maffiatörvényeknek hála könnyebb lett a bűnszervezetek tagjainak vagyontárgyait lefoglalni, ezért a klánok tagjai gyakran fektetnek külföldi értékekbe. Csütörtökön az is kiderült, hogy a kanadai-olasz rendőrségi akció során egy éven át hallgatták le a bűnszervezet tagjait, így a hatóságoknak számos bizonyítékuk van a vádemeléshez.