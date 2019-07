Többek között a Svábhegyi Gyermekkórház épületét is megvette egy ismeretlen vevő az államtól

A napi.hu ír arról, hogy komoly ingatlanüzletet kötött meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt: az elektronikus aukciós portál alapján kikiáltási áron, 3,5 milliárd forintért eladtak egy 9 ingatlanból álló csomagot.

Ennek a csomagnak a legértékesebb darabja a jelentős kiterjedésű, a XII. kerület, Béla király út 20. szám alatti, hajdani Frivaldszky-Mauthner-Pálffy-villa és történeti kertje, ezekért 2,1 milliárd forintot remélt és kapott is az állam. Itt működött korábban a Svábhegyi Gyermekkórház tüdőszanatóriuma. Ezen kívül három szomszédos ingatlan, a Béla király út 18/a és b, valamint a Laura út 1. - is járt a csomaggal, ezek értéke 768 millió forint volt, azaz az öt svábhegyi ingatlan összesen 2,9 milliárd forintért lett a szerencsés licitálóé.

Mint a lap írja, verseny nem alakult ki a július 10. és 12. között zajló licitáláson, hiszen mindössze egy ismeretlen licitáló akadt, aki az ingatlancsomagot a 3,5 milliárd forintos kikiáltási áron megszerezte. Az MNV amúgy július 5-én jelentette be, hogy eladnák az ingatlanokat, a vevő pedig egy héttel később már le is csapott a csomagra. Voltak amúgy már korábban is kísérletek az eladásra, de akkor az MNV nem járt sikerrel.

Ugyanebben a csomagban több ingatlan is volt: a II. kerületben a Ganz utcából egy 396 négyzetméteres orvosi rendelő épületét, a zuglói Öv utcában pedig egy 1445 négyzetméteres beépítetlen telek is. Ehhez jön még a fertőszentmiklósi 176 300 négyzetméternél is nagyobb, bregenci lokátoros laktanya területe, valamint Gárdonyban egy több mint 46 ezer négyzetméteres beépítetlen telek, amely alig 282 méterre van a tó partjától és a hajókikötőtől.



Ezen kívül a csomag része volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Megyaszó település kastélya is, ahol korábban gyermekotthon működött. Most 159,6 millió forintért talált új gazdára a kastély, amit a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés 2011 decemberében térítésmentesen ruházott át az Országos Roma Önkormányzat, azzal a feltétellel, hogy öt éven belül létesítsenek ott bentlakásos sportiskolát fiúk számára. Ebből semmi nem lett, így az visszaszállt az államra.

A napi.hu megkérdezte, miért pont ezek az ingatlanok kerültek egy csomagba. Az MNV válasza szerint "a csomagszerű értékesítés célja, hogy a jó adottságú, egyértelmű fejlesztési célokat kínáló ingatlanokkal együtt gazdára találjanak a hosszabb előkészítő munkát kívánó, s ezáltal alacsonyabb értékesítési potenciállal bíró ingatlanok is".

Érdekesség, de amikor a Gyurcsány-kormány bezáratta a svábhegyi kórházat, a Fidesz ingatlanspekulációtól félt, és 2007-ben még tiltakozások is zajlottak az épületnél, ahol a jelenlegi polgármester, Pokorni Zoltán arról beszélt, attól tartanak, a kormány tagjai, az egészségügyi tárca vezetői telekárat, ingatlanértéket néznek, hiszen ez Budapest, sőt talán az ország egyik legszebb és ilyen értelemben legértékesebb vidéke.

A lap megírta azt is, hogy az MNV aukciós portálján július 17-19. között a Svábhegyi Gyermekkórház Mártonhegyi úti épületére is lehet licitálni egy másik, szintén 3,5 milliárd forintos ingatlanportfólió keretében - erre is érkezett már egy ajánlat.