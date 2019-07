Magára maradt a gyermekét gyászoló család otthonában, pornót rendelt a brit rendőr

Bűnösnek vallotta magát a bíróságon Avi Maharaj, a londoni rendőrség rendőrbiztosa. Maharajot 2018 februárjában hívta ki egy dél-londoni család, amelyik éppen elvesztette a gyerekét. A családtagok magukra hagyták otthonukban a rendőrt, aki a temetkezési vállalkozóra várt.

Távollétükben Maharaj 25,96 fontért fizetős pornócsatornát vásárolt a család kábelelőfizetésével.

A történtek után Maharaj a jelentésében az időpontok meghammisításával próbálta leplezni tettét. A bíróságon azonban már mindent elismert. Ítéletet csak augusztus 6-án hoznak az ügyében, de rendőrségi karrierje nyilván véget ér. Fegyelmi tárgyalására majd csak az itélethirdetést követően kerül sor.

A brit Független Rendőri Panasztestület regionális igazgatója, Sal Naseem szerint Maharaj viselkedése azért volt különösen felháborító, mert éppen vigyáznia kellett volna a gyászoló család tulajdonára. "Nem szimplán álnok volt, de még komoly gyötrelmet is okozott az érintett családnak, akik éppen egy családtagjuk hirtelen halálával küszködtek. (Via The Guardian)