A Taschen egy magyar alkotót is beválasztott a világ száz legjobb illusztrátora közé

A tán legjelentősebb képzőművészeti kiadó, a Taschen gondozásában augusztusban fog megjelenni a világ száz legjobb illusztrátorát bemutató The Illustrator – 100 Best From Around The World című kötet, Julius Wiedemann és Steven Heller szerkesztésében.

És mint az Artportal megírta, a kötetbe egy magyar alkotó, Valló Bertát is beválogatták. Valló Berta az University of the Arts London alá tartozó Central Saint Martins hallgatója volt, és honlapján szereplő leírás alapján az analóg és digitális technikával vegyesen készülő munkáiban többek között az identitásképzés és a női szexualitás kérdései foglalkoztatják a fogyasztói társadalom színfalai előtt.

A lap cikkéből az is kiderül, hogy jelenleg a londoni Kristjana S Williams Studio munkatársa. Munkáiért a honlapját érdemes felkeresni.