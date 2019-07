Nehezebb lett elválni Dániában

Nyugat-Európa egyik legmagasabb válási aránya Dániában van, a kormány pedig változtatni szeretne ezen, ezért nehezebb lett elválni. A Guardian beszámolója szerint eddig akár egy online űrlap kitöltésével is be lehetett nyújtani a válókeresetet, de az áprilisban életbe lépett új szabályozás szerint a pároknak a kereset benyújtása után még három hónapig házastársnak kell maradniuk, illetve egy online tanácsadáson is részt kell venniük, ha van 18 évesnél fiatalabb gyermekük.

Dániába 98 regionális önkormányzata közül 68 kínál már párterápiás elérhetőséget az ottélőknek, abból a megfontolásból, hogyha együtt maradnak a házaspárok, az anyagilag is jobban megéri az önkormányzatoknak.

Az új rendelkezésnek akadtak bőven kritikusai is, akik szerint ez egy paternalista lépés az állam részéről, valamint kéretlen beavatkozás az emberek magánéletébe, ugyanakkor a politikusok nagyrésze támogatta a változtatást.

Az ország sok szempontból a családjogi lépések élharcosának számított, az egyéves gyessel és a mindenki számára hozzáférhető bölcsődei szolgáltatásokkal, ugyanakkor csak tavaly 15 ezer válást regisztráltak, ami közel fele volt az évben megkötött házasságoknak.

A tanácsadói szolgáltatás alapjait összeállító csapat tagja volt a Koppenhágai Egyetem pszichológusprofesszora, Gert Martin Hald, aki elmondta, hogy ezzel a lépéssel az emberi és az anyagi költségeket akarják csökkenteni. Az egyéni előnyökön túl a közösség előnyeit emlegette az egyik önkormányzat vezetője, Jette Haislund, aki szerint a megelőzés mindig jobb, mint az utólagos gyógyítás.

A tanácsadás online történik, 17 darab, egyenként félórás anyagot kell letudnia a szülőknek külön-külön, ahol többek között arra készítik fel őket, hogy hogyan kommunikáljanak egymással a válás után, hogyan lehet elérni, hogy minél kevésbé sérüljenek a gyerek érdekei, és számos gyakorlati tanács is felmerül, például hogy hogyan szervezzék meg a gyerek születésnapi buliját.

Hald szerint a program segít abban, hogy jobban megértsük a saját, a volt társunk, valamint a gyerek reakcióit, ez pedig segít megküzdeni a stresszel, a szorongással és megelőzheti a depressziót is. Az elindítása előtt 2500 emberrel tesztelték a programot, és a kutatók bevonásával végzett ellenőrzés eddig rengeteg pozitív visszajelzést adott a fejlesztőknek: a párok a válás után is tudtak kommunikálni egymással, és kevesebb napot hagytak ki a munkahelyükön is.

Egy tesztelésben résztvevő nő is azt emelte ki, hogy a program ugyan nem fog megmenteni egy tönkrement házasságot, de abban segít, hogy néhány nagyon fontos dolgot tisztázzanak egymással az érintettek, amit addig nem láttak ennyire tiszta fejjel. Szakértők pedig azt hangsúlyozták, hogy a program egy jelentős lépés abba az irányba, hogy a válásokkor a gyerekek jogai és szempontjai is érvényesüljenek.

És természetesen nem minden házaspárra alkalmazható: ahol mondjuk családon belüli erőszak van jelen, vagy rendkívül kevés erőforrásból tudják csak fenntartani az életüket, ott nyilván nem fog sokat adni egy online alkalmazás, ott családsegítő szolgálatokra és szakemberek segítségére lesz szükség.