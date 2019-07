Olvadt jéggel veheti meg függetlenségét Grönland

A globális felmelegedés elhozhatja Grönland függetlenségét. Ahogy a világ más részein száradnak ki a vízforrások, úgy olvadozik a Dániához tartozó szigetet helyenként három kilométer vastagon borító, 1,7 millió négyzetkilométeres jégtakaró, amiben több tízezer éve, vagyis még mindenféle ipari szennyezés előtti időkben megfagyott víz tározódik.

Grönlandon évente 1000 milliárd tonnányi jég olvad el. A jégbe zárt víz hatalmas üzletet jelenthet. Fotó: STEFFEN OLSEN/AFP

Ez már a közeljövőben hatalmas bizniszt jelenthet, írja a Foreign Affairsben közölt cikkében Matthew Birkhold, az Ohiói Állami Egyetem adjunktusa. A grönlandi olvadék egyelőre még luxustermék, az első termelő, Thomas Vildersboll Inland Ice nevű cége direkt prémiumkategóriás fogyasztási cikként forgalmazza, jó drágán. De a grönlandi kormány most azon dolgozik, hogy felpörgesse a bizniszt, és a tömegpiacra is betörhessen a grönlandi víz, melynek kitermelése után jutalékot szedhetne a termelőktől.

Erre a bevételre nagy szükségük lenne, ugyanis ezek a bevételek válthatnák ki azt az évi 500 millió dollárt, amivel jelenleg az egykori gyarmattartó Dánia támogatja, egyben magához is köti a világ legnagyobb szigetét. Grönland egészen a második világháborúig a legklasszikusabb értelemben vett kolónia volt, utána fokozatosan szerzett önrendelkezést. Előbb csak Dánia egyik megyéje lett, így képviselőket küldhetett a koppenhágai parlamentbe, majd 1979 óta korlátozott autonómiát élvez. Saját kormánya van, de nem folytathat önálló külpolitikát, és kereskedelmét is korlátozza még a gyarmati örökség:

1979-ig egy dán állami vállalat, a Királyi Grönlandi Kereskedelmi Hivatal monopóliuma volt a kereskedelem, és a korlátozott autonómia 1979-es bevezetése után is ennek az utódvállalatai uralják a piacot. Ennek egészen sajátos következményei vannak. Hajóval csak egy cég, a Royal Artic Line (RAL) köthet ki Grönlandon, ez pedig csak Grönland és Dánia között hajózik. Vagyis minden termék Dániából jön, ez pedig a kínálaton is meglátszik: Grönland importjának 63 százalékát dán termékek adják.

Nuuk, Grönland fővárosa. Hamarosan akár Izlandról is érkezhetnek ide áruk, és a kormány a repteret is fejlesztené. Fotó: BIBIKOW Walter / Hemis.fr/hemis.fr

Ezek az utódcégek immár grönlandi tulajdonban vannak, és a helyi kormány most feladni készül monopóliumát. A hajózás terén már nyitottak, a RAL szövetségre lépett egy izlandi hajózási vállalattal, az Eimskippel, amely új útvonalat nyithat, Izlandon át talán már nem csupán dán termékek érhetik el az országot. Egyben lehetőséget teremt a legkönnyebben elérhető és legbőségesebb grönlandi természeti kincs, a tiszta ivóvíz exportjára is, mert így azt már nem kizárólag Dániába tudnák szállítani.

A grönlandi kormány közben nagy lobbizást folytat a világ vízgyártóinál annak érdekében, hogy azok is kezdjenek kitermelésbe a szigeten, amelyen amúgy évente 1000 milliárd tonna jég - úgy százmillió olimpiai úszómedencényi víz - olvad el, de még így is szinte kifogyhatatlannak tűnik az utánpótlás. Birkhold szerint a vízkereskedelemből származó bevételek egyelőre kevesek a függetlenség elnyeréséhez, de ha a helyi kormány intézkedései bejönnek, és ahogy a globális vízigény is egyre növekszik, idővel akár még az is elérhető lesz.