Perverzek bujkálnak a bokrokban a párizsi nudisták parkjában

Nudista jóga a Bois de Vincennesben, ahol egy rétet nudistáknak kerítettek el még 2017-ben. Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP

Kukkolók és szatírok zaklatják a nudistákat Párizsban. A francia főváros egyik parkjában, a Bois de Vincennesben 2017-ben jelöltek ki egy csaknem kétholdas rétet, amit a nudisták április és október között használhatnak. A nudisták panaszai szerint a környéket megszállták a perverzek. "Kukkolók és exhibicionisták zaklatják a nőket, akik persze félnek" - nyilatkozta a Le Monde-nak egy csak Bernadrként megnevezett nudista. "Néha erre jár egy rendőrjárőr, de ők csak akkor tehetnek bármit, ha tettenérik a zaklatót" - mondta.

Mások arra panaszkodtak, hogy "perverzek bujkálnak a bokrokban". A kerület polgármestere, Catherine Baratti-Elbaz szerint már megkérték a rendőrséget, hogy küldjön több járőrt a parkba. A rendőrparancsnok, Hugo Arer szerint azonban semmilyen hivatalos panasz nem érkezett hozzájuk a zaklatókról.

A párizsi Naturista Szövetség elnöke, Laurent Luft, aki személyesen is részt vett a nudisták számára kijelölt rét kiválasztásában, szintén tulzónak tartja a panaszokat. "Miután hallottam róluk, beszéltem egy férfibarátommal, aki minden egyes nap oda jár. Ő azt mondta, sosem látott semmi olyasmit, ami ne illene be a naturizmus gondolatiságába".

Azt ugyanakkor ő is elismerte, hogy a nők másként élhetik meg a dolgot. "Ha nő lennék, nem biztos, hogy odamennék, de sok nőbarátom odajár. Minden nudista strand, de még a sima strandok is, ahol a nők bikiniben vannak, vonzzák a frusztrált férfiak bizonyos csoportjait" - mondta. Szerinte a parkban még senkit se tartóztattak le. "Ez egy gyönyörű hely, és ha elhagyjuk, akkor a kukkolók győznek. Illetve mégsem, mert akkor nem lesz kit nézniük" - fejtette ki nézeteit. (via The Guardian)