Vádemelés nélkül zárult a Sepsiszentgyörgy polgármestere elleni vizsgálat

Csaknem három és fél év vizsgálódás után vádemelés nélkül zárta le a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) az Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester ellen indított bűnvádi eljárást. Erről maga Antal számolt be saját Facebook-oldalán.

Kövér László, az Országgyûlés elnöke közéleti fórumot tart Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumban 2016. november 27-én. Mellette Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke (b), Antal Árpád polgármester (b2) és Vargha Mihály, a múzeum igazgatója Fotó: Veres Nándor

A DNA ügyészei 2016. február 17-én tartottak házkutatást Antal otthonában és irodájában. Gyanújuk szerint Antal nem rendeltetésszerűen használt fel egy olyan EBRD-hitelt, amelyet közpénzből kell visszafizetni. Antal Árpád 2016 februárjától két hónapig nem tölthette be a hivatalát, egy évig nem hagyhatta el az országot, másfél évig hatósági felügyelet alatt állt, ami azt jelentette, hogy több mint száz alkalommal kellett jelentkeznie a rendőrségen, vagyonát egy ideig zárolták.

A vádhatóság most azt közölte a polgármesterrel, hogy minden vádat ejtettek ellene. Antal szerint az eljárásban környezetéből összesen 47 embert hallgattak le, csak ezek jegyzőkönyvei 11 ezer oldalt tesznek ki. Állítása szerint lehallgatták lakását, autóját, irodáját is, és mindenhova követték. (Via MTI)