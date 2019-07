Donald Trump csakazértis fegyvereket adna el Szaúd-Arábiának és az Emírségeknek

Donald Trump Mohamed bin Szalman szaúdi koronaherceggel. Fotó: NICHOLAS KAMM

Donald Trump megvétózta a fegyvereladási tilalmat, amit az amerikai törvényhozás Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel szemben hozott a két ország a jemeni polgárháborúban játszott szerepére tekintettel. Szaúd-Arábia és az Emírségek a kormányerők oldalán harcolnak Jemenben az Irán támogatását élvező húszi lázadókkal szemben, de ennek során kevés tekintettel vannak a polgári lakosságra. Így fordulhatott elő, hogy amerikai bombákkal lőttek szét például egy kisiskolásokat szállító autóbuszt is.

Trump szerint a kongresszusi határozat "rosszul kigondolt erőfeszítés" fontos partneri kapcsolataik aláásására. Továbbá a fegyvereladási tilalom "gyengíti az USA globális versenyképességét", illetve szerinte a jemeni háború lezárását célzó erőfeszítéseket is korlátozná, ha nem adhatnának el még több fegyvert az egyik harcoló félnek.

A képviselőház a múlt héten, a republikánus többségű szenátus pedig még júniusban fogadta el a határozatokat a két közel-keleti szövetségesnek szánt fegyvereladások megtiltásáról. A hangsúly az utóbbin van, még az elnök pártja is ellenzi, hogy fegyvereket adjanak el Szaúd-Arábiának és az Emírségeknek. Ők ezt azzal indokolták, hogy a szaúdiak civilek ellen vetik be az amerikai fegyvereket, továbbá a Hasogdzsi-gyilkosságot is érvként hozták fel. Dzsamál Hasogdzsit, az önkéntes száműzetésben az Egyesült Államokban élő újságírót minden rendelkezésre álló bizonyíték szerint a Szaúd-Arábiát ténylegesen irányító Mohamed bin Szalman koronaherceg utasítására gyilkolták meg a szaúdi titkosszolgálatok.

Az amerikai kormány még májusban hagyta jóvá a mintegy nyolcmilliárd dollár értékű fegyvereladásokról szóló döntést, mégpedig arra a ritkán alkalmazott törvénycikkelyre - a "sürgősségi felhatalmazásra" - hivatkozva, amely lehetővé teszi az elnöknek, hogy a kongresszus megkerülésével döntsön fegyvereladásokról. Trump az iráni fenyegetésre hivatkozva indokolta a sürgős döntést. A törvényhozók már májusban jelezték: a kongresszus hatalmának korlátozásaként értékelik a Fehér Ház lépését, és annak ellenére, hogy az elnök kilátásba helyezte vétóját, mind a képviselőház, mind a szenátus elfogadta a fegyvereladásokat tiltó határozatokat. (Via MTI)