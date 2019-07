Fáj, hogy lerománoztak titeket, erre meghívjátok a liberálisok sztárjait, akik ellen küzdünk

Még mindig tartogat fordulatokat a tusványosi kultúrharc: ezúttal kormányoldalról szálltak bele a szervezőkbe, amiért nem megfelelő zenekarok is felléphettek.

Szentesi Zöldi László, a KESMA-birodalom minden poszton bevethető játékosa így fakadt ki az idei fesztivál után:

„Már csak azt szeretném megkérdezni az erdélyi szervezőktől, hogy a Quimby és Lovasi után jövőre Gerendás Péter és Koncz Zsuzsi következik? Állati frankó a magyar összetartozásról szónokolni, közben pedig trágár, idióta, identitászavaros alakokat megemelni, felléptetni, kifizetni.”

Szentesi ezzel új színt hozott a népszerű „felléphet-e a Quimby és Lovasi ugyanott, ahol Orbán”-vitába. Eddig ugyanis inkább az ellenzéki közönség egy része háborgott azon, hogy a sajátjaiknak tekintett zenészek az illiberális katlanban játszanak, a konzervatív közíró viszont felborította az asztalt, és felkérdezte a szervezőket, hogy merik összeliberálisozni a jobboldal fesztiválját.

„Óriási tévedés, ha azt hiszitek, korrektek vagytok, amikor balra és jobbra is nyittok. Valójában arról tesztek tanúbizonyságot, hogy továbbra sem értitek ezt a mi magyar világunkat” - üzeni a szervezőknek Szentesi, majd jön a leghatározottabb rész:



„Magánbeszélgetésekben, nyilvánosan még mindig a valaha volt népszavazást siratjátok, mintha azóta nem billent volna helyre az igazság az állampolgárság megadásával. De még mindig fáj nektek, hogy lerománoznak titeket. Hogy tizenvalahány éve kivetett benneteket a magyarság családjából néhány közénk csöppent fattyú.

Erre meghívjátok a hazai liberálisok sztárjait. Nem először. Rendszeresen. Az Orbán-és magyarfóbiás alibi előadókat. És nem hívtok meg olyan előadókat, akikre háromszor ekkora az igény, és nem mellesleg zenéjük, üzeneteik régóta ott fészkelnek a magyar szívekben.”

Utóbbi talán valami olyasmire utalhat, hogy nemzetirock-fordulatot várna a következő Tusványosokon.

„Nekem persze, mindegy. Csak tudjátok, a következő lerománozásban majd a ti most kifizetett lejeitek, forintjaitok is benne lesznek. Ti is emeltetek egyet a hazai liberális kultúrán. Ami ellen mi több évtizede - értetek is - harcolunk” - osztja ki a hálátlan szervezőket posztja végén.



Szentesi egyébként nem gondolt mindig így a Quimbyre. A hvg.hu szerzője, Németh Róbert emlékeztetett, hogy Szentesi a Dob + Basszus című műsor Quimbyről szóló adásában a kétezres években így dicsérte őket: olyan ez a zenekar, mintha egy Bertolt Brecht-darab betétdalát énekelnék a weimari Németországban, és ez a hangulat viszi őket előre:

Lovasi a 444-nek Tusványoson azt mondta, 2001 óta hat-hátszer lépett már fel különféle formációkkal, és azelőtt, hogy két éve balhé nem lett a Quimby-koncertből, soha nem merült fel a politikai szempont.

A fesztivál egyébként ilyen volt: