106 millió ember banki adatait lopta el egy hacker

Mintegy 106 millió banki ügyfél személyes adatait szerezte meg egy hacker, aki a Capital One amerikai pénzügyi szolgáltató szervereit törte fel. A cég maga jelentette be a támadást, de már csak azután, hogy a hatóságok hétfőn elfogták a feltételezett elkövetőt.

A Capital One tájékoztatása szerint a tőlük hitelkártyát igénylők nevét, címét és telefonszámát, illetve hitelbírálati adatait, számlaegyenlegét és -történetét szerezte meg a hacker, aki a kártyaadatokhoz már nem fért hozzá. De van egymillió kanadai és 140 ezer amerikai ügyfelük, akiknek még a társadalombiztosítási azonosítóját is megszerezte - ez jól hasznosítható identitáslopáshoz -, illetve nyolcvanezer amerikai ügyfelük csatolt bankszámlaadataihoz is hozzáfért a hacker.

A támadás tényét július 19-én fedezték fel. A Capital One tájékoztatása szerint a támadó egy konfigurációs sérülékenységet kihasználva fért hozzá az adatokhoz. A cég szerint valószínűtlen, hogy az adatokkal visszaélt volna, de ez ügyben azért még vizsgálódnak. "Nagyon hálás vagyok, hogy elfogták az elkövetőt, mindazonáltal nagyon sajnálom, hogy ez megtörténhetett" - mondta a történtekről Richard Fairbank, a bank elnöke. (Via BBC)