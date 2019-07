Ólomszennyezés miatt indított pert egy párizsi környezetvédő a Notre Dame leégése után

A Notre Dame huszártornyát ólom borította, a székesegyház tetejének teljes megsemmisülésével több száz tonna ólom olvadt el és juthatott a levegőbe. Fotó: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Környezetkárosítás miatt nyújtott be keresetet a párizsi bíróságon a Notre Dame leégése miatt egy párizsi környezetvédő. Az áprilisban leégett katedrális XIX. században épült, a tűzben teljesen megsemmisült huszártornyát ugyanis ólom borította, ami pedig súlyosan mérgező. Jacky Bonnemains, a Robin des Bois környezetvédőcsoport tagja szerint a hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket az ólomszennyezés megelőzésére.

Ez, érthető okokból a tűzoltók szakszervezetét is aggasztja, hiszen a méregből a legtöbb az oltáson dolgozó tűzoltóknak juthatott.

A Guardian cikke szerint több száz tonna ólom olvadt el a tűzben, az ólomrészecskék a levegőbe kerülve a környező utcákat és épületeket is beborították.

A hatóságok állítják, hogy mindez nem jelent veszélyt senkire, de az elmúlt napokban egyre növekszik a nyomás a párizsi hatóságokon, különös tekintettel arra, hogy a környéken több iskola is működik.

Bonnemains szerint az illetékes hatóságok, "beleértve az egyházmegyét", nem tettek eleget a lakosság és a kármentésen dolgozók egészségének védelmében. A környezetvédők szerint a tűz után ólomszennyezett hamu lepte be a környező tereket és iskolákat, amit nem takarítottak el elég gyorsan. Emiatt a múlt héten még a Notre Dame romeltakarítási munkáit is felfüggesztették, miután a hatóságok beismerték, hogy a szennyezést felszámoló lépések elégtelenek voltak. Párizs prefektusa maga is elismerte, hogy sokkal szigorúbb előírásokat kellett volna bevezetni a kármentésen dolgozók védelmében.

Így csak most, hónapokkal a tűz után zárták be például azt az általános iskolát, ami jelenleg 180 párizsi gyerek napköziotthonos tábora. És most, utólag már a környező iskolák és játszóterek alapos áttakarítását is előírták. (Via The Guardian)