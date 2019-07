Helyszíni riportban számolt be a Magyar Nemzet egy (1) autó átadásáról

A Magyar Nemzet 2019. július 31-én, szerdán helyszíni riportban számolt be róla, hogy egy (1) magyar család vett egy (1) autót. Fotó: akiraly

"Már forgalomba helyezték az első, támogatással vásárolt autókat" - címmel közöl helyszíni tudósítást a Magyar Nemzet arról, hogy egy (1) család átvett egy (1) autót. Olyan hétüléses tolóajtós fajtát, amit most a nagycsaládosok állami támogatással vásárolhatnak meg.

A támogatási program amúgy július elejével indult, vagyis egy hónapnak se kellett eltelnie addig, amíg egy (1) család hozzájuthatott az autójához (1 db. autó). A hangulatos beszámolóban megszólal az autót átvevő apa is, akit a Magyar Nemzet csak "családfőként" emleget, hiszen egy jó magyar családban ez a hierarchia. "A keresgélés időszakában szinte mindenütt találkoztunk nagycsaládos társainkkal, akik hozzánk hasonlóan idejekorán elindultak új atút nézni" - mondta.

A Magyar Nemzet amúgy termelési riportjában "gyors megállapodásnak" nevezte azt, hogy a program indulása után 30 nappal már autóhoz is juthatott egy (1) magyar család.

UPDATE 10:24: Herczegék - mert így hívják a szerencsés családot, akik alig egy hónap alatt hozzájuthattak az autójukhoz - autószerzéséről Novák Katalin családügyi államtitkár is beszámolt a Facebookon. A posztjához érkezett kommentek alapján pedig annyit meg kell adjak a Magyar Nemzetnek, hogy ma Magyarországon tényleg hírértékű, hogy Herczegék hozzájuthattak a nagy kampánnyal beharangozott programban az autójukhoz. Ott ugyanis több kommentelő arról ír, hogy bár ők maguk is beadták július legelején az igénylésüket, az még csak nem is látszik a rendszerben, nemhogy elbírálták volna a kérelmüket.