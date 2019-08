A duplájára drágultak a luxuslakások

Tavaly nyáron még éppen átlépte a luxusingatlanok piacán kínált lakások négyzetméterára az egymillió forintot, most viszont már nem egy esetben a kétmillió forintot is meghaladja, írja a pénteki számában a Világgazdaság.

A lap szerint a beruházók a kedvezményes forgalmi adó kivezetése miatt kivárnak, a vevők pedig a kínálat várható szűkülése miatt nem számolnak az árak csökkenésével, ezért ennyiért kényszerülnek luxuslakást venni.

Például a rózsadombi volt SZOT-szállóból formálódó, év végére elkészülő luxustársasház lakásainak 90 százaléka minden hírverés nélkül elkelt, a vevők kevés kivétellel magyarok. A 98 lakásos luxusingatlant tavaly nyár elején még kétmillió forint alatti négyzetméteráron kezdték el értékesíteni, majd elsőként lépték át a kétmilliós lélektani határt.

A telekárak drasztikus emelkedése, a folyamatos építőipari költségnövekedés a legdrágább anyagokból és technológiával dolgozó kivitelezők önköltségét is jócskán megdobta, ami az épülő luxuslakások piacán negyedévente szabad szemmel is látható áremelkedést okoz. (via MTI).