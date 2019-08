A törökországi Bursában jelentette be vasárnap Recep Tayyip Erdogan elnök, hogy a török hadsereg be fog vonulni Északkelet-Szíria kurdok által ellenőrzött területeire. A török elnök szerint erről, hogy szír területen mennek neki az YPG kurd fegyveres szervezetnek, már tájékoztatta Washingtont és Moszkvát is. Hozzátette:

Ankara nem tűrheti tovább, hogy az YPG rendszeresen megsérti a török-szíriai határt

(MTI/Reuters)