Előkerült Hófehérke sírköve

Egy régóta elveszett sírkő került nemrég elő egy német múzeumban: Maria Sophia von Erthal bárónő sírköve, és a jelentőségét az adja, hogy a mendemondák szerint az ő alakja ihlette meg a Grimm testvéreket, amikor megalkották Hófehérke alakját.

A sírkövet a bambergi múzeum fogja kiállítani, miután egy család az intézménynek adományozta. Sokáig nem lehetett tudni, hogy hol lehet az értékes lelet, nemrég találtak rá ismét.

Maria Sophia von Erthal 1796-ban halt meg, előtte a Bamberg közelében fekvő Lohr am Main-i kastélyban élt. Élettörténete a 19. századtól vált ismertté: a BBC újságírójának a múzeum igazgatója, Holger Kempkens mesélte el, hogy Jacob és Wilhelm Grimm 1812-ben írta meg a történetet, melyet igazán világhírűvé a Walt Disney által készített 1937-es rajzfilm tett.

Kempkens elmondása szerint a Grimm testvérek a helyi közösségekben terjedő történeteket gyűjtötték, és sok minden utal arra, hogy Sophia bárónő volt Hófehérke alakjának ihletője.

A Grimm testvérek mindössze ötven kilométerre éltek a kastélytól, és a történészek már számos párhuzamos elemet felfedeztek a bárónő és a mesehős alakja között. Sophia apja a lány anyjának halála után újraházasodott, és a mostohaanya a beszámolók szerint előnyben részesítette saját lányát, nevelt lányával szemben pedig hatalmaskodó volt.

A tükröknek is lehet szerepe: Sophia apja a helyi tükörgyár tulajdonosa volt. A Lohr közeli erdőt pedig mindig is veszélyes és sötét helynek tartották a helyiek. A mese szerint Hófehérke hét dombon menekült át, mire eljutott a törpék házáig, kik egy bányában dolgoztak, míg Lohr közelében van egy ma már használaton kívüli bánya, melyet hét dombon keresztül lehet elérni. És azt is tudni, hogy akkoriban bizony bőven dolgoztattak kis növésű embereket és gyerekeket a bányákban, akik köpenyt hordtak munka közben.

Ugyanakkor a mérgező almára vagy a megmentő hercegre nem utalnak jelek a bárónő élettörténetéből, ráadásul Sophia élete szomorúbb véget is ért: fiatalon megvakult, majd egy kolostorba vonult, ahol 71 évesen halt meg.

A bárónő sírköve azért is jelentős történeti lelet, mert abban az időszakban a nők csak nagyon ritkán kaptak saját sírkövet. A kő eredetileg Bamberg régi templomában állt, majd miután a templomot lerombolták, egy kórházba került, amit Sophia egyik testvére alapított. Amikor azonban egy új klinikát építettek a helyére a hetvenes években, a sírkőnek nyoma veszett. Mint most kiderült, egy helyi család birtokába került, akik most nyújtották át a múzeumnak.