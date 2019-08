Trump szerint az Egyesült Államoknak el kell ítélnie a rasszizmust és a fehér felsőbbrendűséget

Az Egyesült Államoknak muszáj elítélnie a rasszizmus, a gyűlöletet és a fehér felsőrendűséget, közölte Donald Trump amerikai elnök, miután a hétvégén két helyszínen is támadást követtek el fegyveres férfiak, összesen 29 embert meggyilkolva.

Trump szerint egy emberként kell elítélni ezeket a nézeteket, és ezeket a vészjósló ideológiákat le kell győzni, mert ezeknek nincs helye az Egyesült Államoknak

Az elnök ezenkívül a mentális egészségi állapottal összefüggő szigorúbb fegyvertartási szabályokat akar, valamint hogy a társadalomban érjen véget az erőszak dicsőítése, illetve azt is el akarja érni, hogy halálra lehessen ítélni azokat, akik a hasonló merényletek mögött állnak.

A mentális egészség és a gyűlölet húzza meg a ravaszt, nem a fegyver, mondta el Trump a Fehér Házban. A CNN beszámolója szerint Trump belföldi terrortámadásnak nevezte a hétvége két merényletét, és közölte, hogy többletforrást akar nyújtani az FBI-nak, hogy a jövőben megakadályozhassák a hasonló támadásokat.

Kitért arra is, hogy az internet és a közösségi oldalak reformra szorulnak, illetve beszélt arról is, hogy az erőszakos videójátékok is problémát jelentenek. (BBC, CNN)