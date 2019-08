A zimbabweiak harmadát fenyegeti éhínség

Buzát osztanak Zimbabwe keleti részén, ahol a szárazság már márciusban súlyos élelmiszerhiányt okozott. Fotó: JEKESAI NJIKIZANA/AFP

Ötmillió zimbabweit fenyeget az éhínség, figyelmeztet jelentésében az ENSZ Élelmiszer-világprogramja (WFP). Jelentésük szerint sokak már tényleg az éhezés határán vannak. A WFP 331 millió dollárt gyűjtene az éhezés enyhítésére.

Zimbabwe egykor Afrika déli részének kenyereskosara volt, de a fehérek farmjainak kisajátítása tönkreverte a mezőgazdaságot, amit az elmúlt években aszályok is sújtanak. Idén ehhez még hozzájárult Afrika feljegyzett történetének legpusztítóbb vihara is. A helyzetet tetézi, hogy az országot pénzügyi válság is fenyegeti.

David Beasley, a WPF igazgatója szerint 2,5 millió embert fenyeget azonnali éhínség, és további 2,5 milliót az élelmiszerhiány. "Olyanokról beszélünk, akik igazán az éhezésbe menetelnek, ha nem segítünk nekik" - mondta, hozzátéve, hogy rég nem látott szárazság is fenyegeti az országot. (Via BBC)