Salvini már Richard Gere-rel veszekszik

Richard Gere hollywoodi színész szombaton arra kérte az olasz kormányt, hogy hagyja abba az „emberek démonizálását”, és inkább segítsen azoknak a migránsoknak, akik spanyol civilek hajóján, az Open Arms-on ragadtak a Földközi-tengeren több mint egy hétig. Gere meglátogatta a hajót, amin 160 migráns ragadt, és részt vett egy Lampedusa szigetén tartott sajtótájékoztatón is, ott beszélt erről.

Fotó: Proactiva Oopen Arms/AFP

A színész Salviniék kormányát Trump kormányáéhoz hasonlította, szerinte az Egyesült Államokban is hasonló a menekültválság, Mexikóból, Nicaraguából, Salvadorból és Hondurasból indulnak menekültek az USA-ba. Gere szerint a menekültellenességnek a világon mindenhol be kéne fejeződnie: „És le is fognak állni, ha mi azt mondjuk.”

Matteo Salvini olasz belügyminiszter, a Liga elnöke válaszul azt írta: „Mivel a barátjának az NGO-nál 180 bevándorlója van a fedélzeten, biztos vagyok benne, hogy a nagylelkű milliomos mind befogadja őket a villáiba. Tévedek???”

(Reuters)