Halálra gázoltak egy elektromos rollerrel közlekedő férfit a francia autópályán

Fotó: UWE ANSPACH/dpa Picture-Alliance/AFP

A Guardian ír arról, hogy alig négy hónap leforgása alatt a harmadik elektromos rollerrel közlekedő halt meg Párizsban illetve a város környékén.

Péntek éjfél környékén egy 30 éves férfit ért a halál, aki rollerével az A86-os jelzésű útszakaszon utazott néhány kilométerre Versailles mellett, Párizs belvárosától dél-nyugatra, amikor egy motorkerékpáros elütötte.

Azt nem lehet tudni, hogy a roller valamilyen módon ki volt-e világítva, az viszont biztos, hogy sisakot nem viselt, és a gyorsítósávban közlekedett.

Súlyosan megsérült a motoros is, akit kórházba szállítottak. A rendőrök 400 méterre az ütközés helyszínétől találták meg a motorkerékpárt.

Franciaországban természetesen tilos autópályán elektromos rollerrel közlekedni, de a sorozatos balesetek egyre nagyobb nyomást helyeznek a politikára, hogy szigorúbban szabályozza az őrült tempóban terjedő rollerek használatát.

Egy nappal korábban, egy 27 éves nő szenvedett súlyos fejsérüléseket, miután elesett rollerével egy bicikliúton, nem sokkal azt megelőzően pedig egy 41 éves lille-i nőt kellett súlyos állapotban kórházba szállítani egy bukást követően.

Csak Párizsban nagyjából 20 ezer ilyen e-roller van forgalomban. A városházán 20 km/h-ban korlátozták lehetséges sebességüket, de továbbra is problémát jelent, hogy a rollerek a gyalogosoknak fenntartott járdákon és útszakaszokon veszélyeztetik a járókelőket, forgalomban pedig saját maguk és az autósok testi épségét is, miközben jogosítvány nélkül is használhatóak. Papíron csak a bicikliutakon használhaóak biztonsággal, de sokan nem tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat.

Két korábbi halálesetet jelentettek már Franciaországból. Áprilisban Párizs külvárosában egy 81 éves férfi halt meg, miután nekihajtott egy elektromos rollerrel közlekedő férfi. Júniusban egy 25 éves férfi meghalt, miután rollerével egy teherautó elütötte. Májusban Svédországból, júliusban Angliából is jelentettek halálos kimenetelű e-rollerbalesetet. (Guardian)