A Hableány kapitánya sem érzékelte a vészhelyzetet egy szakértői jelentés szerint

A Hvg birtokába került egy hajózási szakértői jelentés, amelyet a rendőrség felkérésére készítettek a májusban, a budapesti Duna-szakaszon történt hajóbaleset ügyében.

A jelentésben az áll, hogy az elsüllyedt hajó, a Hableány kapitánya sem érzékelte a vészhelyzetet, nem adott le vészjelzést, nem kommunikált a mögötte hajózó Viking Sigynnel, és feltehetően az ütközés előtti pillanatban sem azért változtatott a hajó irányán, hogy elkerülje az ütközést.

A Hableányt üzemeltető cég, a Panoráma Deck jogi képviselője szerint ugyanakkor a Hableány kapitánya jóhiszeműen járt el, valószínűleg fel sem merült benne, hogy a tízméteres közelségbe került Viking Sygin nekimenne:

„Itt ugyanúgy a bizalmi elv érvényesül, mint az autóvezetésnél. Ott is mindenki abban bízik, hogy a másik betartja a szabályokat, nem gondol arra, hogy nekimegy. A Hableány a hídszűkülethez ért, ott tilos előzni” - mondta a lapnak Sógor Zsolt, miért nem adott figyelmeztetést a Hableány.

A jelentés megállapítja azt is, sem a Sygin, sem a mögötte hajózó, szintén a Viking-flottába tartozó Viking Idun nem adott le vészjelzést, pedig az ütközés után a két nagy hajó kapitánya beszéltek is egymással. A Sygin kapitánya annak ellenére, nem kommunikált a többi hajóval, hogy az Idun kapitányának szólt arról, hogy ütközés történt, és emberek vannak a vízben. A Hvg azt írja, az Idunnak azonnal meg kellett volna állnia is beszállnia a mentésbe.

A mentést eszerint tehát az is nehezítette, hogy az érintett hajók nem közölték a többi hajóval és a hatóságokkal azonnal, hogy emberek vannak a vízben, ezért a környező hajók sem pontosan tudták, hogy kiket és hol keressenek.

A jelentés szintén megerősíti, hogy a Viking Sygin radarja működött, de felthetően le volt halkítva, így Jurij C. kapitány csak az utasoktól értesült az ütközésről. (Hvg)