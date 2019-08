Merkel szerint az emberek kimentése a tengerből az emberségesség parancsa

A német kancellár az Ostsee-Zeitung olvasói fórumán megvédte az eddigi menekültpolitikáját. Azt mondta, me is helyesnek tartja, hogy abban a kivételes vészhelyzetben segítettek. Az Észak-Afrikából a Földközi-tengeren át az Európába tartó menedékkérők ügyéről pedig azt mondta, hogy ez „valóban egy nagyon nagy probléma, amely a politikai munkában is sokat foglalkoztat minket”.

Hozzátette, hogy „a tengeri mentés az emberségesség parancsa”. Azonban ezt az elvet együtt kell érvényesíteni azzal az elvvel, hogy nem szabad az embercsempészeket támogatni, és az államok közötti együttműködéssel kell a problémát megoldani.

A fórumon feltűntek a szélsőjobboldali AfD helyi politikusai is, akik azt mondták, hogy Merkel a menekültpolitikájával megosztotta Németországot, és „a tolerancia nevében diktatúrába vezette az országot”. Erre Merkel úgy felelt, hogy már az is elég sokat elmond, hogy emiatt a kérdés miatt a politikusnak nem kell veszélyben éreznie magát. És úgy látja, hogy az AfD politikusai a Bundestagban sem ütköznek korlátokba, hogy elmondják a véleményüket.

A kancellár a fórumon a legtöbb kérdést az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a környezetvédelem ügyével kapcsolatban kapta. Kormánya formálódó - a tervek szerint szeptemberben elkészülő - klímavédelmi programjáról elmondta, hogy „be kell árazni a szén-dioxid-kibocsátást” - az éghajlatváltozást erősítő üvegházhatást előidéző gázok szén-dioxidban számolt kibocsátását - amire két módszer tűnik alkalmasnak.

Az egyik a szén-dioxid-kibocsátás megadóztatása, a másik pedig a kibocsátási jogosultságok - úgynevezett certifikátok - rendszere. Kiemelte, hogy az utóbbi megoldást pártolja, mert a jogosultságok piacának fokozatos szűkítésével - kevesebb certifikát értékesítésével - jobban lehet ösztönözni a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, előmozdítva ezzel a kormány célja, az úgynevezett szén-dioxid-semlegesség elérését.



Fotó: STEFAN SAUER/AFP

Angela Merkel a többi között arról is beszélt, hogy kormánya elkötelezett a védelmi kiadások további növelése mellett, célja, hogy 2024-re a hazai össztermék (GDP) arányában számolva elérje az 1,5 százalékos szintet.

Angela Merkel kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a jelenlegi - 2021 őszéig tartó - törvényhozási ciklus végeztével befejezi hivatásos politikusi pályafutását.

Beszélt arról is, hogy nem akar lemondani arról, hogy néha visszavonulhasson a magánszférájába. „Mindig sikerült megteremtenem, hogy mindig volt egy szoba, ahol szomorú lehettem anélkül, hogy arról a nyilvánosságnak tudnia kellett volna.” Azt mondta, hogy az ilyen visszavonulások nélkül nehéz lett volna mindig vidámnak és nyitottnak lennie. (Spiegel/MTI)