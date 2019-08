Állítólag elengednék a szaúdi nőjogi aktivistát, ha letagadná, hogy kínozták

Nővére szerint alkut ajánlott a szaúdi hatalom Luzsain al-Haszlulnak. A nőjogi aktivistát azért csukták le, mert kiállt azért, hogy a nők is vezethessenek. Ezt ugyan az ország de facto uralkodója, Mohamed bin Szalman koronaherceg végül engedélyezte, al-Haszlult azért csak lecsukták. Most viszont nővére állítása szerint kiengednék, ha hajlandó lenne letagadni, hogy megkínozták.

Lina al-Haszlul, a Szaúd-Arábiában bebörtönzött Luzsain nővére. Fotó: Mike Coppola/AFP

Al-Haszlult családja szerint kínozták és szexuálisan is bántalmazták börtönében. A kormány ezt tagadja, a BBC a szabadon engedésével kapcsolatos megkeresésére pedig eddig nem reagáltak.

Al-Haszlul 2014-ben lett világhírű, amikor élőben közvetítette, hogy megpróbál autóval átkelni Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek határán. Ez több szempontból is bátor vállalkozás volt: Szaúd-Arábiában akkor még tilos volt vezetniük a nőknek, akik férjük vagy szintén férfi gyámjuk engedélye nélkül nem is hagyhatják el az országot. Elvileg ez utóbbiban is történt enyhítés az elmúlt hetekben, de ettől al-Haszlult még elzárva tartják. (Via BBC)