Egy dán bank már szó szerint fizet azért, hogy hitelt vegyenek fel az ügyfelei

A negatív kamattal hitelt kínáló Jyske Bank skageni fiókja. Fotó: Michal Fludra/NurPhoto

Ezt is megértük, egy dán lakossági bank konkrétan évi fél százalékos kamatot fizet a náluk hitelt felvevőknek. A Jyske Bank hirdette meg tíz éves futamidejű, negatív kamatozású jelzálogkölcsönét, velük párhuzamosan egy másik dán bank, a Nordea 20 évre fix nulla százalékos kamatozású hitelt kínál.

A Jyske ajánlatában hangsúlyozza, hogy a szó hagyományos értelmében nem ad pénzt az ügyfeleinek, vagyis nem az van, hogy a hó végén elutalnak nekik egy kisebb összeget. Mint írják, minden úgy megy, mint egy normális hitelnél, csak amikor az ügyfél befizeti az esedékes törlesztőt, annál nagyobb összeggel csökken a tartozása. A végén tehát kevesebb pénzt kell visszafizetnie, mint amennyit felvett.

Ez annyira újszerű koncepció, hogy a bank tájékoztatófüzetében olyan kérdésekre adnak választ, hogy "Hogyan lehetséges ez?", és egy ponton még azt is megjegyzik, hogy "Igen, jól olvasta!".

Mikkel Hoegh, a bank lakáspiaci elemzője szerint azért áll módjukban negatív kamattal jelzáloghitelt ajánlani, mert ők maguk is negatív kamattal tudnak pénzt szerezni a piacokról, így csak ezt a nyereséget osztják meg ügyfeleikkel.

Ennek persze van árnyoldala is: aki megtakarítani akarna, az most elég rosszul jár, mert befektetéseire jobb esetben nem kap kamatot, rosszabb esetben pedig rá is negatív kamatot szabnak ki, ami ez esetben azt jelenti, hogy a betétes fizet a banknak a pénze tárolásáért és kihelyezéséért. Hoegh szerint a Jyske a betétekre még nem szabott ki negatív kamatot, de mint mondta, magas szinten zajlanak már erről is egyeztetések. (Via The Guardian)