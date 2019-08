Maláriában életét vesztette Kacaman, a hatéves burundi Youtube-sztár

Maláriában elhunyt Darcy Irakoze, a Kacaman néven ismert hatéves burundi Youtube-sztár humorista. Kacaman csütörtökön hunyt el a kórházban.

"Kacaman halála nagyon tragikus" - mondta Marshal Mukuvare, a Nemzetközi Vöröskereszt helyi ileltékese, aki szerint Burundiban sokak kezeletlenül hagyják a betegeket, mert nincs pénzük ellátásra, vagy mert otthon, fájdalomcsillapítókkal próbálják kezelni a kórt.

Burundiban amúgy az ENSZ illetékesei szerint már járványszerű a malária terjedése, csak idén hatmillióan betegedtek meg és 1800-an vesztették életüket. A helyi kormány vitatja ezt, bár azt ők maguk is elismerik, hogy legalább 4,3 millió megbetegedés és 1400 haláleset volt csak idén.

A Nemzetközi Vöröskereszt szerint amúgy a malária különösen a szubszaharai Afrikában pusztít, az ENSZ adatai szerint az évi félmillió halálos áldozatot követelő betegség áldozatainak 90 százaléka itt betegszik meg.

A WHO amúgy évek óta komoly harcot folytat a malária ellen. A kezdeti sikerek után - 38 országot minősítettek 1955 óta maláriamentesnek - az utóbbi időben megtört a lendület, mert a maláriát terjesztő szúnyogok egyre ellenállóbbá válnak a rovarirtóval kezelt szúnyoghálókkal, a betegség meg a gyógyszerekkel szemben, a globális felmelegedés miatt pedig egyre nő az a terület, amely kedvez a szaporodásuknak. (Via The East African)