Berosáltak a tőzsdék a világválság jeleitől

"A világ jegybankjai megtámogatni próbálják a gazdaságot, miközben minden egyes politikus a világban éppen tönkretenni próbálja azt" - kommentálta a helyzetet egy elemző a BBC-nek.

A magyar gazdaság a KSH szerint ugyan még a várakozásokat is felülmúlva 4,9 százalékos tempóban bővült 2019 második negyedévében, a világ más országaiból nagyon kedvezőtlen adatok érkeztek. A német növekedés például gyakorlatilag leállt, de a kínai gazdaság növekedése is jelentősen lassult. Mivel ezek a gazdaságok némileg nagyobb súlyt képviselnek a világgazdaságban, a kereskedésre is nagyobb hatása volt ezeknek a rossz híreknek:

az éjszakai kereskedésben a három fő amerikai tőzsdeindex három százalékpontot zuhant, ahogy zuhantak az európai tőzsdék, és zuhanással nyitottak az ázsiai piacok is. A kötvénykereskedelemben a vevők szintén beárazták a válságot. A kötvényhozamok elképesztő alacsony szintre csökkentek, mivel mindenki arra számít a piacon, hogy a jegybankok újra monetáris enyhítésbe kezdenek, vagyis csökkenteni fogják a kamatokat.

A helyzetet csak tetézi, hogy Donald Trump az Egyesült Államok elnöke. Trump ugyanis a rossz hírekre rosszul reagál, most például ismét az amerikai jegybankot (Fed) kezdte bírálni, mondván az nem támogatja döntéseivel eléggé a gazdaságpolitikáját - megjegyzem, az amerikai jegybanknak, szemben például a magyarral, ez nem is dolga. Trump támadásai arra tökéletesen alkalmasak, hogy elbizonytalanítsák a piacokat a Fed függetlenségében.

A nagypolitikai fejlemények szintén fokozzák a nyugtalanságot. "Ami Hongkongban történik, meg a Brexit, meg a kereskedelmi háború, egy nagy felfordulás az egész" - közölte például a BBC-vel Oliver Pursche, a Bruderman pénzügyi szolgáltató elemzője. "A világ jegybankjai megtámogatni próbálják a gazdaságot, miközben minden egyes politikus a világban éppen tönkretenni próbálja azt" - tette hozzá.

A válság jelei leginkább a német és a kínai gazdaságban mutatkoznak. A német gazdaság a második negyedévben a legfrissebb adatok szerint nemhogy nőtt, még összébb is húzódott, míg Kína ipari növekedése júliusban 17 éve nem látott szinten volt alacsony. A hírek hatására a londoni tőzsde 1, a német és a francia 2 százalékos mínuszban zárt, a japán pedig 2 százalékos mínuszban nyitott. Ennél is riasztóbb a kötvénypiac reakciója, ahol a két- és a tízéves amerikai államkötvények hozama 2007 óta először negatívba fordult. Vagyis a befektetők annyira aggasztónak érzik a helyzetet, annyira biztonságban akarják tudni a pénzüket, hogy még ezekkel a feltételekkel is a legbiztonságosabbnak tartott államkötvények felé terelik szabad forrásaikat.

Az efféle kötvénypiaci mozgások hagyományosan a válságok jó előrejelzőjének bizonyultak. De az arany árának növekedése is a válság miatti aggodalmakra utal.