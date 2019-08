Csak napsütés, meleg nélkül

Jó reggelt kívánok, beköszöntött azok napja, akik hozzám hasonlóan már a 28 fokot is elviselhetetlenül melegnek érzik. Ma nem lesz annyi. Szemben a napsütéssel, amiből ma végre ki fog jutni nekünk újra, már most hajnalban is gyönyörű az időnk!

Aktuálisan még elkél a hosszúujjú felső, az ország nagy részében 10-13 fok van, és délelőtt még csak 19-21 fokig fog melegedni. Délutánra már kellemes, késő májusi időjárásunk lesz: jellemzően napos idő mellett 25-27 fok várható.

Csapadékra ma nem kell számítani, a légmozgás is mérsékelt marad, leszámítva a Tiszántúlt, ahol megélénkülhet az északi szél.