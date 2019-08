Merényletet követtek el egy beludzsisztáni mecsetnél

Házi készítésű pokolgépet robbantottak ismeretlenek a pakisztáni Kvettában, Beludzsisztán fővárosában egy mecsetnél. A támadásban legalább öten életüket vesztették, köztük a mecset imámja is. A sebesültek száma több mint húsz.

Beludzsisztán Pakisztán legnyugatibb tartománya. Több szeparatista csoport is működik a térségben - a beludzsok önálló népcsoport, tagjaik Pakisztánon kívül Afganisztánban és Iránban is élnek, és mindkét államban léteznek saját fegyveres csoportjaik is. Emellett Kvettában szélsőséges iszlamista csoportok is aktívak. (Via MTI)