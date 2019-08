Szijjártó minisztériumától is kapott pénzt az a cég, ahol a testvére dolgozik

Szijjártó Péter minisztériuma és háttérszerve csak idén 72 millió forintot fizetett egy konferencia szervezéséért annak kamionversenyeket szervező cégnek, aminél a miniszter testvére operatív igazgatóként dolgozik, írja a G7. A lap megjegyezte azt is, hogy a támogatás a Truck Race Promotion Kft. tavalyi bevételeinek ötödét teszi ki. Egyébként az elmúlt két évben a cégéhez már közel 300 millió forint közpénz vándorolt a külügytől és az ehhez tartozó intézményektől.

Ugyanez a cég szervezi a kamion Európa-bajnokságot is. Bár egy rétegsportról van szó, a magyar állam mégis fontosnak tartotta támogatni a rendezvényt: 2016-ban a nemzetgazdasági minisztert bízták meg azzal, hogy 200 millió forintot adjon az eseménynek. Azóta is minden évben támogatja az állam a rendezvényt, bár azt nem tudni, mennyivel.

Szijjártó Sarolta

A kormány 13 milliárdot utal a Hungaroring Sport Zrt.-nek, amiből nem csak a Forma–1-et, hanem más versenyeket, közte a kamionos futamokat is támogatják. Már 2020-ra is jóváhagyták a keretet, benne a kamionos versenyekre is adnak pénzt.

A G7 megjegyzi azt is, hogy a magyar kormány valahogy pont azután egy évvel kezdte támogatni a kamionos Európa-bajnokságot, hogy Szijjártó Sarolta ezzel a sporttal kezdett foglalkozni.

Persze a Truck Race Promotion kapott szponzorációs pénzeket más állami cégektől is: a Szerencsejáték Zrt. 2016-ban 5 millió forintot, 2018-ban pedig már 71 millió forintot adott nekik. A lap számításai szerint Szijjártó Péter testvére által vezetett Truck Race Promotion Kft. tehát 148 millió forint állami pénzhez jutott, miközben egy marginális versenysorozatot szervez.