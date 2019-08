Gigantikus összegett veszített Nigéria egy londoni perben

A nigériai állam kilencmilliárd dollárt, az ország teljes devizatartalékának húsz százalékát veszítette el egy perben pénteken. Az ítéletet pénteken hozta egy londoni bíróság, ennek értelmében a Process and Industrial Developments Ltd (P&ID) nevű, Virgin szigeteken bejegyzett, két ír üzletemberhez köthető vállalkozás jogosan követelt 6,6 milliárd dollárt Nigériától egy elmaradt gázüzlet miatt, a kártérítés teljes összege a kamatokkal együtt pedig 9 milliárd dollárra rúg.

A P&ID a bírósági döntés értelmében elvileg elkezdhet lefoglalni Nigériában állami tulajdonú eszközöket a tartozás fejében. A nigériai államot képviselő ügyvéd szerint a kártérítés összege túlzó, és vitatja a brit bíróság illetékességét az ügyben. Nigéria legfőbb ügyésze nyilatkozatban reagált a Reuters kérdésére, és közölte, hogy fellebeznek a döntés ellen.

A P&ID földgházfeldolgozó üzem létesítésére szerződött a nigériai állammal 2010-ben. Nigéria nem teljesítette a szerződésben foglaltakat, ezért a cég döntőbírósághoz fordult már 2012-ben, és nyert is. Jogi képviselőjük szerint a kártérítés összege teljesen megalapozott és indokolt, Nigéria egy húsz évre kötött szerződést nem teljesített, tehát elmaradt haszon igen tetemes.

Muhammadu Buhari nigériai elnök egy korrupcióellenes konferencián Londonban - Fotó: AFP/Leon Neal Fotó: LEON NEAL

Más források emlékeztetnek arra is, hogy a két ír üzletember által alapított off shore vállalkozás mindössze negyvenmillió dollárt költött eddig az üzletre, illetve az is elég érdekes momentum, hogy a Process and Industrial Developments Ltd. egyik alapítója, Michael Quinn korábban már több gyanús, az orosz titkosszolgálathoz köthető ügyletben is feltűnt. Quinn egyik cége, a Mashpearl 2001-ben jelentős fegyverüzletet kötött a nigériai kormánnyal, 2006-ban a brit sajtó pedig arról cikkezett, hogy Quinnt egy másik ír, egy orosz, egy román, és három nigériai társával együtt le is tartóztatták, és kémkedés gyanújával eljárást indítottak ellene. (via Reuters, Financial Time, The Times, News24, Sunday Times)