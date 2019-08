András herceget nagyon felzaklatta a barátjával szembeni gyerekprostitúciós vád

"York hercegét megdöbbentették a Jeffrey Epstein feltételezett bűneiről szóló hírek. Őfennsége helyteleníti bármely ember kizsákmányolását, és visszataszítónak tart minden olyan sugallmazást, hogy ő maga elnézte, bátorította volna ezt, vagy maga is részt vett volna benne" - írta közleményében a Buckingham Palota arra reagálva, hogy a börtönében öngyilkosságot elkövető, pedofíliával és gyerekprostitúcióval gyanúsított Epstein esete kapcsán András herceg neve is szóba került.

András - Donald Trump jelenlegi és Bill Clinton egykori elnökhöz hasonlóan - barátja volt a milliárdosnak, gyakran mutatkoztak együtt. Rendszeres vendég volt Epstein bulijaiban is - melyeken a milliárdos a vádak szerint 2002-2005 között fiatalkorú lányokat bérelt fel szexre. Andrást még 2010-ben is lefotózták Epstein társaságában, pedig a milliárdost 2008-ban egy vádalku keretében már másfél év börtönre ítélték.

Az Epstein elleni vádirat része Virginia Roberts vallomása, aki azt állítja, hogy háromszor is arra kényszerítették, hogy András herceggel közösüljön - egyszer Londonban, egyszer New Yorkban, egyszer pedig Epstein karibi magánszigetén. Roberts állítása szerint mindez 1999-2002 között történt, amikor az amerikai jog szerint még fiatalkorúnak számított, vagyis ha egy nagykorú létesített vele szexuális kapcsolatot, az a törvényi meghatározás szerint minden körülmények között erőszaknak számít. A Buckingham Palota "hamisnak és minden alapot nélkülözőnek" minősítette a vádakat. (Via BBC)