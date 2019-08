Donald Trump tegnap még nem látott recessziót, ma már egy százalékos kamatvágást követel

"Én nem látok recessziót" - jelentette ki vasárnap, vagyis egy napja Donald Trump New Jersey-i golfklubjában - ahol valószínűleg tényleg kevés jelét látni a recessziónak -, miután a New York Times fehér házi tudósítója szerint tanácsadói körében már napok óta azon puffog, hogy a saját maga választotta amerikai jegybankelnök, a világ országai és az amerikai média egymással összeesküdve próbálja elhitetni a világgal, hogy recesszió fenyeget.

Aztán eltelt egy nap, és kedvenc felületén, a Twitteren már azt követelte az amerikai jegybanktól, hogy azonnal vágja meg egy százalékkal az irányadó kamatát. Vagyis kezdjen pénzt pumpálni a piacra. Ilyet a jegybankok akkor szoktak tenni, ha recesszió fenyeget. Mondjuk meglehet, hogy Donald Trump, aki saját meggyőződése ellenére annyira azért nem jó üzletember, hiszen még egy kaszinót is képes volt csődbe vinni, talán nem érti ezt az összefüggést, azt meg pláne nem, hogy ma pont az ellenkezőjét állítja annak, amit tegnap.

Még ha ma is azzal kezdte üzenetét, hogy "Gazdaságunk nagyon erős, még Jay Powel és a Fed rövidlátósága ellenére is". Jay Powell a jegybank elnöke, akit Trump maga jelölt ki a feladatra. Egyben megismételte bolond elméletét, hogy ellenfelei (értsd: a nagyvilág, a demokraták és a sajtó) akarják recesszióba dönteni a gazdaságot, hogy neki, mármint Trumpnak rossz legyen a jövő évi választáson. (Via Axios, The New York Times)