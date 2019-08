Sürgős cselekvési tervet hirdetett a brit kormány a kanyaró terjedésének megfékezésére

Mivel az ENSZ Egészségügyi Világszervezete szerint Nagy-Britannia többé már nem számít kanyarómentes országnak, a brit kormány sürgős cselekvési tervet hirdetett. Dolog akad, Nagy-Britanniában az oltásellenes őrület terjedése miatt 87 százalék alá csökkent az oltottsági arány, bőven alatta annak a 95 százalékos aránynak, amely már nyájvédettséget jelent - vagyis amely elég ahhoz, hogy még az oltatlanokat is megkímélje egy járványtól.

A legnagyobb problémának az tűnik, hogy a kanyaró (illetve a mumpsz és rubeóla) elleni MMR védőoltást két adatban kell beadni. Sokan vannak, akik az első oltást még megkapják, de a másodikat már nem. A kormány ezért most arra kéri a háziorvosokat, hogy tudatosítsák jobban az ismétlőoltás beadásának jelentőségét, illetve mindkét adag beadásának fontosságát azoknál, akik esetleg egyetlen dózist sem kaptak. Emellett sürgetik a közösségi médiát, hogy lépjen fel a félrevezető oltásellenes üzenetek ellen.

A tervek között szerepel egy olyan konferencia szervezése is, amelyen az információk népszerűsítésének hatékonyabb módját keresik majd a gyógyszergyártók és más cégek részvételével. A kormány emellett a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) honlapján is igyekszik majd szertefoszlatni az oltóanyag veszélyeivel kapcsolatos félretájékoztató állításokat.

A kanyaró újbóli terjedése világszerte több országban, köztük Franciaországban, Németországban és Olaszországban is tapasztalható. Globálisan csaknem háromszorosára nőtt a megbetegedések száma az év első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest, figyelmeztetett a WHO, amely szerint 2019-ben eddig 364 808 esetet regisztráltak. (Via MTI)