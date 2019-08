A rendőrség gyanúja szerint 555 nő szoknyája alá fényképezett be a madridi metrón, a városban közlekedő vonatokon és szupermarketekben az az 53 éves kolumbiai férfi, akit szerdán vettek őrizetbe a spanyol hatóságok. A letartóztatás hosszas nyomozás eredménye, amit a rendőrség azután indított, hogy egy pornóoldalon felfedezték a Madridban készült lesikamerás felvételeket.

A nyomozás adatai szerint 555 áldozata között legalább két fiatalkorú is volt. 283 áldozatának még az arcát is lefilmezte, beazonosíthatóvá téve őket. A rendőrség szerint "kényszeresen" kereste újabb áldozatait, volt, hogy egy nap 29 nőről készített felvételeket.

A gyanúsítottat amúgy tetten érték, a madridi metró peronján teperték le a rendőrök azután, hogy egy újabb nő szoknyája alá fényképezett be a hátizsákja zsebébe rejtett telefonnal. Az otthonában tartott házkutatás során egy laptopot és három lemezt foglaltak le, melyeken a nőkről rögzített filmeket tárolta. Közleményük szerint a gyanúsított "az egyik legnagyobb zaklató".

A gyanú szerint 2018 júniusában kezdte feltölteni videóit a pornóoldalra.

Spanyolország azon országok közé tartozik, ahol már van jogszabály a kamerás telefonok elterjedésével párhuzamosan terjedő szoknya alá fotózásról. Ez ott bűncselekménynek számít, bár ezidáig nagyon kevés ügy került bíróság elé, ahol a kialakult gyakorlat szerint enyhítő körülménynek számít, ha az áldozatot nem lehet azonosítani. A most elfogott sorozatzaklató erre nem számíthat, a rendőrség a felvételek alapján már 29 áldozatát azonosította, és még 254 áldozata felismerhető. (Via The New York Times)