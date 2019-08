Beázik a tanterem, életveszélyes a vasúti felüljáró, kultúrházból viszont hamarosan már négy lesz Bicskén

Pálffy Károly szakított Mészáros Lőrinc lányával, írja Bicskéről szóló nagyriportjában a HVG nyomtatott kiadása. Talán hiba volt, Bicske eddigi polgármestere most ősszel már nem is indul az önkormányzati választáson, a Fidesz helyette Mészáros Beatrix, a leggazdagabb magyar nejének barátnőjét, Bihari Lászlónét indítja a posztért. Bihariné tőröl metszett fideszkádernek tűnik, már amennyiben simán saját nevében küld ki meghívót egy tárlatra, amit ő maga nyit meg, és amin ő maga is kiállít.

A Fiatalok Háza Bicskén. A városban jelenleg három kultúrház működik, de most egy negyediket is építenek. Az iskola tantermei közben beáznak. Fotó: Google Street View

Mondjuk mi ez ahhoz képest, hogy a kisvárosban hamarosan több száz millió forintból újabb kultúrházat létesíthetnek. Újabbat, merthogy ez már a negyedik kultúrház lesz a városkában, ahol pár hónapja adták csak át a harmadik kultúrházat, a 70 millió forintból felújított kultúrkúriát. Ez utóbbi ugyan csak heti négy órán át van nyitva, de legalább a védőnőket ki lehetett tessékelni az épületből. Hogy hova, azt a helyiek nem tudták megmondani a HVG érdeklődő munkatársának.

Az idén nyáron átadott Kultúrkúria amúgy kétszáz méterre van a kultúrháztól, amitől ötven méternyire még Fiatalok Háza néven is felújítottak egy épületet 200 millióból. Ebben jellemzően fideszes rendezvényeket szoktak tartani.

Miközben kultúrházra bőven jut pénz, az kérdéses, hogy vajon a városi gimnázium minden tanterme használható lesz-e. Ezek ugyanis beáznak, de erre az épületre valahogy nem jutott forrás. Ahogy nem jutott forrás az életveszélyes vasúti gyalogos felüljáró felújítására sem.