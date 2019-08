Józsefváros önkormányzata büntetlen előélethez kötné az önkormányzati lakásbérlést

Józsefváros önkormányzatának honlapja, és Sára Botond polgármester Facebook-oldala egyöntetű lelkesedéssel számolt be róla csütörtök délután, hogy visszaérkeztek a kerületi konzultáció ívei a hivatalba, 12 ezer méghozzá, és Józsefváros szólott: rendet és fegyelmet akar. A városvezetés közbiztonság és köztisztaság témakörökben kérdezte meg a lakókat, akik mindkettőből többet szeretnének kérni.

Józsefvárosiak demonstrálnak az Auróra ellen 2017. június 29-én Fotó: Czinkóczi Sándor

Sára az önkormányzat képviselő-testületi ülésén is ismertette az eredményeket. A beszámolók szerint a válaszadó józsefvárosiak több mint 80 százaléka büntetlen előélethez kötné az önkormányzati lakásbérlést. 90 százalékuk szerint Józsefváros dinamikusan fejlődik, és húzókerület lett.

Sára szerint a válaszadók 84 százalékát zavarja a dohányboltok környéki italozás és szemetelés; 95 százalék pedig egyetért abban, hogy sűrűbb razziákra van szükség: „az önkormányzat közterület-felügyeleti ügyosztálya és a rendőrség kiemelt akciókat folytasson öt területen: kábítószerrel kapcsolatos problémák, illegális hulladéklerakás, hajléktalanságból eredő közterületi problémák, éjszakai hangoskodás, közterületi alkoholfogyasztás.”

A polgármester ismertetése alapján a válaszadók 85 százaléka szerint jogos elvárás, hogy önkormányzati lakást csak büntetlen előéletűek lakjanak, és Sára ígéretet is tett arra, megvizsgálják a feltétel megteremtésének jogi lehetőségét. Az ennyi alapján nem világos, hogy amennyiben ennek érvényt szereznek, vajon a már most önkormányzati bérleményben lakók előéletét is megvizsgálják-e.

„Az önkormányzatnak kiemelten kell kezelnie azokat a külföldiek – például italozó, hangoskodó vendégmunkások, legénybúcsúra érkezők – által elkövetett cselekményeket, amelyek zavarják a lakosok nyugalmát” - áll még a híradásban.

A többség Sára szerint egyetértett abban, hogy „a gyerekek egészségének védelme érdekében ne működhessen hajléktalan-ellátó iskola, óvoda, bölcsőde és játszótér közvetlen közelében.”

A terv ez alapján az, hogy iskola 300 méteres körzetében ne lehessen hajléktalanszállót létrehozni.

Kérdés marad, hogy ilyen formában a jelenleg iskolák mellett működő ellátókat megtűri-e az önkormányzat, ha marad a fideszes városvezetés. (jozsefvaros.hu)