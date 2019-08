Sokkal kevesebb palagáz van Nagy-Britanniában, mint gondolták

Tizedannyi palagáz lehet csak Anglia északi részén, a Bowland palaformációban, mint azt korábban gondolták, állapította meg egy friss kutatás. 2013-ban még azt jelezték a kutatások, hogy itt Nagy-Britannia jelenlegi éves fogyasztásának ötvenszeresét kitevő gázmennyiség rejlik.

A mostani kutatás szerint viszont ennek legfeljebb a tizede, vagyis öt évre elég gáz van csak itt. A szakértők két helyszínről származó mintákat elemeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a Bowland palaformáció egészéből legfeljebb 14 ezer milliárd köbméter gáz nyerhető ki. Az Egyesült Királyság éves gázfogyasztása hozzávetőleg 2,8 ezer milliárd köbméter.

Christopher Vane, a Brit Földtani Intézet (BGS) szerves geokémiával foglalkozó részlegének vezetője, a tanulmány egyik szerzője szerint eredményeik megváltoztatják a brit palagáz-készletekről szőtt elképzeléseket. Mike Stephenson, a BGS dekarbonizációért és forrásmenedzsmentért felelős vezetője, aki nem vett részt a kutatásban, ugyanakkor óvatosságra intett amiatt, hogy csak két helyszínről származó, kisszámú kőzetmintát elemeztek.

Mindez megkérdőjelezi, hogy volna-e értelme enyhíteni a repesztéses gáztermelést korlátozó szabályokon, amiért például a Cuadrilla nevű cég is lobbizik. Ez utóbbi amúgy kifogásolta, hogy a BGS a bevonásuk nélkül végzett vizsgálatokat. A Cuadrilla amúgy már végez repesztéses fúrásokat, egy hete az első kútját már be is kellett zárni, mert a repesztéses műveletek kisebb földrengéseket okoztak. (Via MTI)