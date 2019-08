Egy fiatal lány masszírozta András herceg lábát Jeffrey Epstein otthonában

András yorki herceg. Fotó: LEON NEAL/AFP

András yorki herceg egyre mélyebben keveredik bele néhai barátja, a börtönében öngyilkosságot elkövető, gyerekprostitúcióval vádolt Jeffrey Epstein botrányába. Egy most nyilvánosságra került emailváltás szerint András lábát egyszer egy fiatal nő masszírozta Epstein New York-i otthonában.

A felkavaró részletet egy ismert amerikai irodalmi ügynök, John Brockman osztotta meg egyik ügyfelével, Jevgenyij Morozov orosz íróval. Brockman amúgy éppen azt ajánlgatta Morozovnak, hogy találkozzon Epsteinnel, akit ő "milliárdos tudós emberbarátként" jellemzett, aki "rendkívül nagyvonalúan támogatja sok barátunk és ügyfelünk terveit".

A leveleket Morozov osztotta meg a New Republic című magazinban megjelent cikkében, amiben egyébként arról vall, hogy megszakítani készül a kapcsolatát Brockmannal, mert az ügynök nem hajlandó megtörni a hallgatását az Epsteinhez fűződő viszonyáról. "John a zavarbaejtő kapcsolat miatt bekerült a hírekbe" - írta, hozzátéve, hogy a 2013-ban írt email alapján kizártnak tartja, hogy Brockman ne tudott volna Epstein "vad szexuális kalandjairól".

Mint írta, mindezek alapján készen áll rá, hogy megszakítsa kapcsolatát Brockmannal, amennyiben az ügynök nem tisztázza kapcsolatát Epsteinnel. A Guardian megkereste az ügynököt, aki egyelőre nem válaszolt nekik, ahogy a New Republicnak se volt hajlandó reagálni Morozov állításaira.

A most nyilvánosságra került emailben Brockman "Andyként" hivatkozik András hercegre, aki állítása szerint arra panaszkodott neki - miközben "két jól öltözött orosz lány" masszírozta a lábát -, hogy egy lépést se tud tenni nyugodtan. "Monacóban Albert napi 12 órát dolgozik, de aztán este kilenckor, amikor végez, nyugodtan kimehet, és csinálhatja, amit csak akar. Senkit sem érdekel. Bezzeg én, akármit is csinálok, azonnal nagy bajban vagyok" - idézte "Andyt" Brockman, akinek csak ekkor esett le, hogy "Irina őfelsége András yorki herceg lábát masszírozta".

A Buckingham Palota ezidáig minden esetben határozottan tagadta, hogy András bármit elkövetett volna. A most nyilvánosságra került emailekre nem voltak hajlandók reagálni, csak megismételték korábbi tagadásukat: "bármely, illetlenséggel és fiatalkorúakkal kapcsolatos sugalmazás kategórikusan hamis". (Via The Guardian)