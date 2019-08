Etikus vállalattá alakítaná csődbe ment birodalma maradványait Jamie Oliver

Etikus, a profittermelésen túl a bolygó és az emberiség érdekeit hasonló súllyal kezelő vállalattá alakítaná csődbe ment üzletbirodalma maradványait Jamie Oliver. A Meztelen Szakács néven világhírűvé lett Oliver eddig is aktív volt társadalmi ügyekben, most úgy véli, hogy cége átalakításával üzleti érdekeltségét is bevetheti a gyermekkori elhízás és az etikus állattartás érdekében folytatott harcában.

Oliver ún. B Corporationné szeretné alakítani cégét, ami a csődbe ment étteremláncán túl profitábilis kiadói, műsorkészítői tevékenységet is folytat. A B Corp jelzést a fair trade mozgalom találta ki, ezt a cégek csak független átvilágítás után kaphatják meg, amennyiben valóban teljesítik is vállalásaikat. Világszerte több mint háromezer cég kapta már meg ezt a jelölést, melynek odaítélése akár évekig is eltarthat. A nagy világmárkák közül a The Body Shop drogérialánc és a Patagonia szabadidőruhagyár is megkapta már a B Corp címet. (via The Guardian)