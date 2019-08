Abu-Dzabiban letartóztattak egy amerikai nőt, akit megharapott egy ló

Letartóztattak egy 3 gyerekes amerikai nőt Abu-Dzabiban, és akár 5 év börtönre is ítélhetik. Traci Nichole Coffelt ugyanis megharapta egy csődör, amitől súlyosan megsérült, és az orvosi költségeket, illetve 3 havi elmaradt bérét be akarta hajtani a ló zsokéján. Anoud Sultan Al Suwaidi – aki az Egyesült Arab Emírségekben ismert zsoké, és jó kapcsolatai vannak – erre a kiberbűnözés elleni törvényre hivatkozva feljelentette Coffelt, aki a WatsAppon írva követelte a pénzét.

Coffel többször írt a nőnek arról, hogy a jogos járandóság visszatartása az iszlám jog szerint vallási tiltás alá esik, de a feljelentés szerint tolvajnak/fattyúnak is nevezte őt, ami súlyos sértés arrafelé. A kiberbűnözési törvény szerint minden online tett sértés bűncselekménynek számít. A Detained in Dubai (Letartóztatva Dubajban) jogvédő szervezet szerint a nő nem sértett törvényt, csak a fizetését követelte a volt főnökétől, aki ráadásul maga is megsérthette az emírségekben egyébként meglehetősen szabadon értelmezett kiberbűnözési törvényt. A zsoké ugyanis kitette a netre Coffel fotóját, nevét és a telefonszámát a hozzájárulása nélkül. (Coffel férje ráadásul amerikai veterán, akit az ISIS halállistáján is megneveztek, a katonák rokonainak az adatait pedig még óvatosabban kell kezelni, hogy ne kerüljenek veszélybe.)

Tavaly márciusban a brit Laleh Shahravesh-t tartóztatták le évekkel korábban írt Facebook-posztja miatt, amiben volt férje új feleségét szidta, amire az feljelentette, vélhetően azért, hogy így zárja ki az időközben meghalt férj első feleségétől született lányát az örökségből. (My News Desk)