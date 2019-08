András herceg tudja, hogy mit csinált, állítja a nő, aki erőszakkal vádolja a brit királyi család tagját

András herceg "tudja, hogy mit csinált", jelentette ki New York-ban, a bíróság lépcsőjén Virginia Giuffre, aki egyike azoknak a nőknek, akinek a vallomásai alapján gyerekprostitúcióval és szexuális bűncselekményekkel vádolták meg Jeffrey Epsteint, a börtönében öngyilkosságot elkövető milliárdost.

Giuffre nem először utalgat arra, hogy András herceg, II. Erzsébet brit királynő fia maga is érintett a bűncselekményben. Már 2011-ben azt állította, hogy András herceg "tudja az igazságot" arról, hogy Epstein fiatalkorú lányokat zaklatott. Akkor azt mondta, hogy tanúként kéne beidézni a herceget.

2014-es beadványában már azt vallotta, hogy szexre kényszerítették András herceggel és Epstein más barátaival. András mindig hevesen tagadta a vádat, a bíróság pedig 2015-ben úgy döntött, hogy Giuffre vallomását tárgyi bizonyítékok nem támasztják alá, és az amúgy sem kapcsolódik a per tárgyához, így elrendelték, hogy azt húzzák is ki az Epstein elleni keresteből.

Giuffre kedden majd kéttucatnyi társával egy különleges eljárásban tett vallomást a bíróság előtt. Epstein öngyilkosságával ugyanis a büntetőügy lezárult, de a bíróság különleges eljárásban teret adott az áldozatoknak, hogy beszámoljanak az átélt borzalmakról. Giuffre ennek apropóján érkezett New York-ba az ausztráliai Queenslandből, ahol most ausztrál férjével él. A sajtónak a bíróság lépcsőjén nyilatkozott. András hercegről azt mondta, hogy "tudja, hogy mit csinált, és tanúsíthatná is". "Pontosan tudja, hogy mit tett, és remélem előáll, hogy tisztázza magát" - mondta Giuffre.

Az áldozatokat képviselő ügyvéd, Brad Edwards szerint András és a többi, az áldozatok által említett személy számára nyitva áll a lehetőség, hogy "eljöjjenek és beszéljenek velünk, hogy válaszoljanak az áldozatok valódi kérdéseire". "Én magam személyesen többször is átadtam a meghívást András hercegnek. Bármikor jöhet, mi készen állunk, és sok kérdésünk van hozzá" - mondta.

András legutóbb múlt szombaton adott ki közleményt az ügyben. Ebben azt írta, hogy 1999-ben ismerkedett meg Epsteinnel, akivel évente egyszer-kétszer találkozott. Azt írja, hogy sohase "látott, tapasztalt, vagy gyanított olyan viselkedést, amely idővel Epstein meggyanúsításához és elítéléséhez vezetett". Ebben a közleményében hibának minősítette, hogy 2010-ben találkozott a börtönéből első, nagyon kedvező vádalku alapján született ítélete után szabaduló Epsteinnel. Mint írta, újra csak sajnálkozását tudja kifejezni amiatt, hogy Epstein "mint most már tudjuk, nyilvánvalóan nem az az ember volt, akinek gondoltam". (Via The Guardian)