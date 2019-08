Öt év után megoldódni látszik a túladagolásban elhunyt kismama halálának rejtélye

Jason Harris felesége váratlan halála után valamiért nagyon fontosnak érezte, hogy minden ismerősének elmesélje: halála előtt egy tál gabonapelyhet adott a nejének. Neje, Christina Ann-Thompson Harris állítása szerint egy betegségtől le volt gyengülve, de így is farkaséhes volt, így hát vitt neki egy tányérral. Mint azt többeknek mesélte, a neje kezéből egyszer csak kicsúszott a tányér, ő pedig ájultan dőlt ki a székéből. Harris ekkor a kezében vitte ágyba, majd másnap reggel, amikor munkába indult, szólt a szomszédnak, hogy nézzen már rá a nejére. Vele is azonnal megosztotta a gabonapelyhes sztorit.

A 36 éves Christina Ann-Thompson Harrist a szomszéd már holtan találta 2019. szeptember 29-én reggel. A halottkém első körben baleseti halálnak ítélte a történteket, megállapításai szerint Christina herointúladagolásban vesztette életét.

Ami fura volt. Se munkatársai, se barátai nem úgy ismerték, hogy kábítószerezne. Ráadásul kismama is volt, egy négyhónapos gyermek anyja, akit szoptatott is. Halála reggelén pedig pont a nőgyógyászához ment volna, miért is lőtte volna be magát pont akkor?

Majd öt évvel később megoldódni látszik a rejtély. A rendőrség kedden őrizetbe vette Harrist, akit azzal vádolnak, hogy ő maga végzett a nejével, mégpedig úgy, hogy a sokat emlegetett gabonapelyhet szórhatta meg heroinnal. A hatóságok időközben ugyanis bevizsgálták Christina lefejt anyatejét, amit szülei házából foglaltak le még halála után. Az teljesen tiszta volt.

A hatóságok gyanúja amúgy már közvetlenül a haláleset után Harrisre terelődött. Okkal. Neje halála után három nappal Harris nővére és fivére mondta azt a rendőröknek, hogy Harris többször beszélt arról, hogy "meg akar szabadulni Christinától". Azt gyanították, hogy Harris valójában más nőkkel randizgatott. Ezt a nyomozás is megerősítette. Harris telefonján 5900 üzenetet találtak, amit egy, a Rhode Island-i Providence-ben lakó nőnek küldött, akit kilenc nappal neje halála után meg is látogatott. Nem sokkal később szomszédai arról számoltak be a rendőröknek, hogy Harrishoz beköltözött egy nő a lányával.

Közben Harris munkatársai is aggasztó részleteket kezdtek megosztani a rendőrökkel. Ők is arról meséltek, hogy Harris milyen gyakran beszélt arról, hogy meg akar szabadulni a nejétől, és hogy a halálát kívánja. Egyikük azt is elmondta, hogy Xanaxot kért tőle. Kapott is öt pirulát, amit elmondása szerint a neje vizébe kavart, de Christina nem hajtotta fel a poharat, mert "fura íze volt". Harris ezután már konkrétan olyan pirulákról érdeklődött, amik íztelenek. Egyiküknek pedig konkrétan ötezer dollárt ajánlott, ha megöli a nejét.

"Úgy gondoljuk, hogy Jason Harris végzett a nejével" - mondta kedden, letartóztatása után David Leyton körzeti ügyész. "Úgy hisszük, hogy heroint rakott a gabonapelyhére halála éjszakáján, mert azt gondolta, hogy az színtelen-szagtalan, pont, mint amilyen szert többször is próbált szerezni a kollégáitól" - mondta.

Arra nem adott világos magyarázatot, hogy miért húzódott csaknem öt évig az eset felderítése, pláne, hogy Christina lefejt anyatejét már 2016--ban bevizsgálták. Csak annyit mondott erről, hogy nem akart "önkényesen meggyanúsítani bárkit valamilyen bűncselekménnyel", egyben megköszönte az áldozat hozzátartozóinak a türelmét. Christina szülei ezt a helyszínen hallgatták végig. Ők nem kívántak nyilatkozni a sajtónak. (Via The Washington Post)