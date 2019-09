A parlament eltörölte a képviselők mentelmi jogát Ukrajnában

A kijevi törvényhozás megszavazta kedden a parlamenti képviselők mentelmi jogának eltörlését tartalmazó, 2020. január 1-én hatályba lépő alkotmánymódosítást.

Az indítvány elfogadásához minősített többségre, azaz a 450 tagú parlamentben legalább 300 képviselő szavazatára volt szükség, ezért a Volodimir Zelenszkij elnök mögött álló, egyedül kormányzó Nép Szolgája (Szluha Narodu) párt önmagában nem tudta volna keresztülvinni a törvényhozáson. Végül az előterjesztést 373-an szavazták meg az ülésteremben jelen lévő 404 képviselő közül. Csak a Moszkva-barát Ellenzéki Platform – Életért frakciójából nem támogatta egyetlen képviselő sem, az összes többi frakció és a függetlenek zöme is igennel szavazott az indítványra.

A módosítás értelmében az alkotmányból törlik azt a részt, ami kimondja, hogy a parlamenti képviselőkkel szemben a törvényhozás hozzájárulása nélkül nem indítható büntetőeljárás, és nem lehet őket őrizetbe venni vagy letartóztatni. De továbbra is érvényben marad az a norma, hogy a képviselők nem viselnek jogi felelősséget a parlamenti szavazások eredményeiért, és a törvényhozásban vagy annak hivatalaiban tett kijelentéseikért, kivéve, ha azok sértéseket vagy rágalmakat tartalmaznak.

Az előterjesztés tárgyalásán ott volt az ülésteremben Zelenszkij is. Az elnök a szavazás előtt a képviselőknek azt mondta: a politikusok a választási kampányok alatt már közel 20 éve ígérgették a népnek, hogy megszüntetik a képviselők mentelmi jogát, de amint parlamenti képviselővé választották őket, elszabotálták a törvény elfogadását, majd az lassan feledésbe merült, így mindig volt mit ígérni a követező választási kampányban, amivel feltalálták a „politikai perpetuum mobilét". Most is voltak egyes képviselők, akik az utolsó pillanatban megpróbálták megakadályozni az előterjesztés elfogadását, „az, hogy kik voltak ezek az emberek, kiderül majd a név szerinti szavazási listáról” – mondta.

Az UNIAN ukrán hírügynökség ismertetése szerint az indítványra igennel szavazott a Nép Szolgája frakciójának 252 tagja, a Julija Timosenko volt kormányfő vezette Haza pártból 23-an, Petro Porosenko előző elnök Európai Szolidaritás pártjából 24-en, Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes Hang pártjából 19-en (majdnem teljes létszámban), a Jövőért képviselői csoportból 22-en, és 33 független képviselő, de a Moszkva-barát Ellenzéki Platformból egy sem. Ellenszavazat nem volt, hárman tartózkodtak, 28-an pedig nem szavaztak a teremben regisztrált képviselők közül. (MTI)