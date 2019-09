A terjengő halszag miatt jelentette fel egy ausztrál vegán a grillező szomszédjait

A nyugat-ausztráliai, életmódját tekintve vegán Cilla Carden beperelte grillező szomszédait. Állítása szerint a szomszédjai direkt halat grilleztek az ő idegesítésére. Keresetét azonban mind Nyugat-Ausztrália közigazgatási bírósága, mind az ország legfelsőbb bírósága elutasította, mondván az "nem ésszerű". De Carden a Guardian tudósítása szerint nem adja fel, további jogi lépéseket fontolgat.

"Azért rakták oda (a grillt), hogy én halat szagolhassak. Nem érzek mást, csak halszagot. Nem vagyok képes kiélvezni a kertem, mert ki se tudok lépni" - mondta. Állítása szerint aludni se tud, pedig mindössze csak pékében akar élni.

A szagper amúgy már 2017 augusztusa óta húzódik. Carden az eddigiek alapján igazi horrorszomszédnak tűnik, a szerinte szándékos bűzölgés mellett a cigarettafüst, a betonon húzogatott műanyagszékek hangja, a visszatükröződő fények és az udvarban kosarazó gyerekek miatt is bepanaszolta szomszédjait. Az ausztrál 9-es csatorna beszélt a szomszéddal is, aki azt mondta, hogy időközben már arrébb pakolták a grillt és a koráspalánkot is leszerelték Carden panaszai miatt. Amiket a bíróság most ésszerűtlennek minősített, egy másik szomszéd szerint azért, mert azok "korlátoznák más tulajdonosokat saját birtokuk ésszerű és elfogadható használatában". (Via The Guardian)