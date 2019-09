Legalább öt halálos áldozata van már a Dorian hurrikánnak

Legalább öt halálos áldozata van már a Bahamákon a Dorian hurrikánnak, de az áldozatok száma még bőven emelkedhet - egyelőre még meg se kezdődtek a mentési munkák a szigeten, mely fölött gyakorlatilag egy napra megállt az egészen addig nyugati irányban haladó vihar, amely most a várakozások, remények szerint észak fele kanyarodva csak súrolni fogja az Egyesült Államokat, de nem ér partot.

A Dorian, amit hétfőn négyes erősségűvé minősített vissza az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ, ötös erejű hurrikánként, a valaha látott egyik legerősebb viharként érkezett a Bahamák fölé, ahol aztán a fő sziget, Grand Bahama fölött kavargott egy napon át. Mivel ilyen sokáig tartózkodott egy helyben, hatalmas pusztítást végzett 250 km/h-ás sebességet is meghaladó széllökéseivel és a lezúduló, nagy mennyiségű csapdékkal. Grand Bahamától keletre, az Abaco-szigeteken az alacsony nyomás miatt nagyon megemelkedő tenger elárasztotta az édesvízű kutakat is. Az ország miniszterelnöke, Hubert A. Minnis tájékoztatása szerint az öt halálos áldozatot is ezekről a szigetekről jelentették.

Pedig a mentési munkák még ott se kezdődtek meg, mert Ronald Jackson, a Karibi Katasztrófavédelmi és Vészhelyzetkezelési Higatal igazgatója szerint a még mindig a szigetek térségében tomboló vihar a mentést is akadályozza.

A vihar pusztítására jellemző, hogy Michael Scot, a kormány tulajdonában álló Grand Lucayan Resort és Kaszinó igazgatójának tájékoztatása szerint a szállodája is szükségszállássá alakult, miután a vihar már a szükségszállásnak kijelölt épületeket is kezdte lebontani. Így most a szálloda bál- és konferenciatermei is szükségszállássá alakulta. "Katasztrofális és szörnyű, és mi mindent megteszünk, hogy az emberek minimális komfortban lehessenek" - mondta.

Az előrejelzések szerint a Dorian kedden végre elmozdulhat a Bahamák fölül. Eddigi nyugatra tartó pályája északnak, majd fokozatosan kelet felé fordulhat, így az előrejelzések szerint nem fog partot érni az Egyesült Államokban, bár a partvidékeken még így is hurrikán erejű szelekkel és vihardagállyal tarolhat.(Via The New York Times)