Lézerirányzékos vadászpuskát fogott egy férfi Miskolcon három ellenzéki aktivistára, állítják az érintettek

Az induló önkormányzati választási kampány eddigi legforróbb pillanatai zajlottak augusztus 29-én hajnali kettő tájban egy miskolci utcán.

A helyszín

Mint azt Mokrai Mihálytól, a „Velünk a város” néven induló egyesült helyi ellenzék jelöltjétől és kampányuk közjogi felelősétől megtudtuk, a VV három aktivistája azon az éjszakán engedéllyel plakátokat rögzített köztéri villanyoszlopokra. A Velünk a város választókerületi jelöltjének, Cseléné Figula Edinának rakták fel éppen a poszterét az Erkel Ferenc utca 80-as számú ház előtt, amikor az épületből kijött egy férfi, fegyverrel a kezében. Nem is akármilyennel: Mokrai elmondása szerint egy kétcsövű, lézeres irányzékkal felszerelt fegyverről volt szó. A férfi a fegyvert az aktivisták vallomása szerint – az ügyben ugyanis a VV feljelentést tett és el is indult a nyomozás – végig rájuk szegezte, így a megfélemlítő lézerpötty is a mellkasukon táncolt.



A vadászfegyver meg volt töltve és ki volt reteszelve – állítja Mokrai. Kérdésemre, hogy ezt honnan tudják ilyen biztosan, azt felelte, hogy a három érintett aktivista egyike egy volt katonatiszt, a fenyegető fickó pedig, miután csökkent a feszültség, megtörte a fegyver csövét.

Mokraiék tudomása szerint a fenyegetőző engedéllyel rendelkező vadász. Ez olyan szempontból is érdekes, illetve furcsa, hogy a magyar törvények szerint vadászpuskára eleve tilos lézeres irányzékot szerelni.

Mokrai Mihály többször is kihangsúlyozta, hogy a férfi nem politikai okokból fenyegette meg az aktivistákat, hanem azért, mert állítása szerint már többször is feltörték a ház előtt parkoló teherautóját, és most is azt hitte, hogy azt jöttek kirabolni. Miután ellenőrizte, hogy a jármű érintetlen, csökkent a feszültség és már nem célzott az aktivistákra. A VV az eset utáni napon feljelentést tett, a nyomozás pedig azonnal elindult: a három aktivistát már aznap kihallgatták.

(via Északhírnök)