Alkoholba fojtanák New York patkányait

A New York-i hatóságok bemutatták legújabb csodafegyverüket a patkányokkal folytatott, ezidáig teljes mértékben sikertelen háborújukban: egy alkoholcsapdát, amiben a csalival becsapdázott rágcsálók alkoholos oldatba fulladnak.

New Yorkot nehéz elképzelni patkányok nélkül, a rágcsálók olyan gyakoriak, hogy ha valaki nagyon kíváncsi rájuk, elég lesétálnia a metróba - már ha nem ütközik bele egybe egyből háza lépcsőjén. A hatóságok évek, évtizedek óta próbálkoznak a kiirtásukkal, fogamzásgátlóktól kezdve "rágcsálóbiztos" kukákig már mindent bevetettek, több millió dollárt elköltöttek, de hiába.

Most az új csapdától remélik a sikert. A bemutatón a szerkezet importőre. Anthony Giaquinto azzal magyarázta az alkohol szerepét, hogy az elkábítja az amúgy remekül úszó patkányokat, amik bódultan aztán már megfulladnak a folyadékban.

Az Ekomille-nek nevezett szerkezet nagyjából sámli méretű. A patkányok egy kis létrán tudnak felmászni a tetejére, a csalihoz. Amikor egy szenzor érzékeli ezt, kinyílik alattuk a csapóajtó, és beleesnek a tárolóba, ami nyolcvan patkányhulla tárolására képes. A készülék egy hónapos tesztje során 107 patkány lelte halálát alkoholba fulladva.

Ez alapján sikeresnek minősítették a kísérletet, így most Brooklyn legpatkányfertőzöttebb részein megkezdik kihelyezésüket. (Via The Guardian)